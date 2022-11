“La crisi…”: Juventus, il giudizio di Buffon è definitivo

Gianluigi Buffon ha parlato ad un’agenzia francese in vista della sfida di Champions tra Juventus e Psg, suoi ex club

Domani sera la Juventus dovrà chiudere il discorso qualificazione agli spareggi di qualificazione per l’Europa League. I bianconeri di Max Allegri sono appaiati al Maccabi Haifa ma sono in vantaggio su questi ultimi nella differenza reti. La sfida contro il Psg ha un valore decisamente minore rispetto al match d’andata quando la squadra juventina puntava alla qualificazione per gli ottavi di finale di Champions League.

L’agenzia di stampa francese ‘AFP’ in vista del match, ugualmente affascinante, ha intervistato Gianluigi Buffon. Il portiere del Parma è il doppio ex della sfida. Il numero uno ha parlato del passato e del presente della Juventus e non solo. Le sue parole sono state riprese da ‘Tuttosport’.

Juventus, Buffon: “Successo legato ai dettagli, per i bianconeri finora è stata una stagione difficile”

Gianluigi Buffon in alcune dichiarazioni concesse all’agenzia di stampa francese ‘AFP’ ha parlato del suo passato legato alle due squadre. “Il mio legame con la Juventus è forte perché ho passato la mia vita nel club bianconero. Abbiamo vissuto tante cose insieme negli ultimi venti anni. Tuttavia ho ricordi speciali anche di Parigi, dei miei compagni di squadra e dei tifosi. Al Psg ho vissuto una delle esperienze più belle della mia vita. Sia come calciatore sia come uomo. Mi dispiace che questa partita non abbia molta importanza”, ha poi continuato.

Sul momento attuale della Juventus ha aggiunto: “Finora è stata una stagione molto difficile. Gli infortuni di alcuni calciatori importanti hanno complicato le cose. Sono convinto che soltanto vivendo all’interno dello spogliatoio si possono individuare e capire i problemi e quali sono le soluzioni. Questo perché è necessario conoscere le dinamiche e la comunicazione tra l’allenatore e i calciatori”.

Infine, sul Psg: “Ogni anno sembra essere quello giusto per vincere la Champions League. Nelle ultime sette o otto stagioni ha sempre avuto una squadra attrezzata per farlo. Ma il successo è legato ai dettagli, che a volte dipendono dalla fortuna. Il Psg è comunque sempre tra i favoriti”.