Calciomercato Torino, Cairo non ci sta: un altro caso Brekalo

E’ possibile che nel Torino accada un qualcosa di simile con ciò che è successo a Brekalo: il presidente Cairo non vorrebbe il riscatto

Dopo un inizio un po’ difficoltoso, il Torino si è ripreso vincendo due partite consecutive contro Udinese in trasferta e Milan all’Olimpico. Due squadre che sono più in alto in classifica dei granata. In particolare, la prestazione coi rossoneri è stata di altissimo livello. Juric sa le potenzialità della sua squadra ed è consapevole delle difficoltà di arrivare, per esempio, alla qualificazione di una coppa europea.

Il capocannoniere della squadra è Nikola Vlasic, che in stagione ha messo a segno tre gol e siglato anche un assist. L’attaccante è stato prelevato dal Torino in prestito dal West Ham, con diritto di riscatto fissato a quindici milioni di euro più tre di bonus. Ci sono però delle divergenze in casa Toro per il riscatto del croato.

Torino, Cairo non vorrebbe riscattare Vlasic: nuovo caso Brekalo?

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Juric vorrebbe la permanenza di Nikola Vlasic. Lo stesso attaccante croato si riscatterebbe volentieri, invece il presidente Cairo e il direttore sportivo Vagnati preferiscono procedere con cautela. Questo perché le ultime tre spese importanti del Torino, ovvero Zaza, Verdi e Niang, si sono rivelato dei flop. In totale, questi tre giocatori sono costati 46 milioni di euro.

Sono stati tutti e tre delle delusioni ed evidentemente il Torino teme che si possa ripetere per la quarta volta un caso del genere. Tuttavia, Vlasic si è comunque guadagnato del tempo per generare dubbi nella mente di Cairo e Vagnati. L’attaccante croato si trova molto bene in maglia granata e lo stesso Juric è contento del suo impatto in Serie A.