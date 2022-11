Donnarumma spiazzato: cosa è successo durante Juventus-PSG

Juventus-PSG, Gianluigi Donnarumma resta senza parole. Quello che è successo all’Allianz Stadium lascia tutti a bocca aperta.

Juventus-PSG è ferma sull’1-1 dopo quarantacinque minuti di gioco all’Allianz Stadium di Torino. Il club bianconero è ancora vivo e resta aggrappato alla possibilità di finire al terzo posto nel girone H. Tutto, però, dipenderà dal risultato di Maccabi Haifa-Benfica. Se i padroni di casa riusciranno a battere i portoghesi, per la Juventus sarà quarto posto nel girone e addio anche all’Europa League.

Intanto, allo Stadium lo spettacolo è in pausa vista la fine del primo tempo del match valido per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi del torneo europeo. L’1-1 firmato Mbappè e Bonucci lascia ancora tutto aperto.

Juventus-PSG, i tifosi puntano il dito contro Donnarumma

In campo c’è un calciatore che era finito in orbita Juventus un paio di anni fa. Gianluigi Donnarumma, portiere italiano della Nazionale e del Paris Saint-Germain, è in campo a Torino, città che l’avrebbe voluto accogliere dopo l’addio al Milan.

Così come accaduto al Parco dei Principi di Parigi, anche all’Allianz Stadium i tifosi della Juve l’hanno preso di mira. Donnarumma, tra i pali sotto le gradinate occupate dai tifosi bianconeri, è finito nel mirino dei tifosi che gli hanno intanato cori ingenerosi e da totalmente condannare: “Figlio di…”. Il gesto della Curva Sud ha fatto il giro dei social con una parte della tifoseria piemontese che si è prontamente dissociata.