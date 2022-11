DIRETTA Juventus-Paris Saint-Germain: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Juventus-Paris Saint-Germain, match valido per la sesta giornata dei gironi di Champions.

Manca sempre meno al via di Juventus-Paris Saint-Germain, gara valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League. Alle ore 21:00 all’Allianz Stadium di Torino, la formazione di Massimiliano Allegri ospita i transalpini di Cristophe Galtier.

I bianconeri puntano a blindare il terzo posto nella classifica del girone per approdare quantomeno in Europa League e non dire addio all’Europa troppo prematuramente. Tutto, però, dipenderà anche dal risultato tra Maccabi Haifa e Benfica.

Juventus-Paris Saint-Germain, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Barbieri, Barrenechea, Soulé.

PSG (4-3-1-2): Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Verratti, Vitinha; Soler; Messi, Mbappé. Allenatore: Galtier. A disposizione: Sergio Rico, Letellier, Bernat, Mukiele, Bitshiabu, Renato Sanches, Danilo Pereira, Zaire-Emery, Sarabia, Ekitike.