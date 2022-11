Calciomercato Inter, incontro e svolta: si chiude subito

Incontro di mercato dietro l’angolo per l’Inter: già prima della partita con la Juventus potrebbero esserci novità: Marotta fiducioso

L’Inter ha chiuso la fase a gironi della Champions League con la sconfitta di Monaco contro il Bayern. Un ko indolore per la squadra di Simone Inzaghi. Il tecnico ha pensato a gestire le energie in vista dell’appuntamento importante di domenica sera contro la Juventus. Un match fondamentale per entrambe, impegnate nella rincorsa al vertice.

In casa nerazzurra però non tiene banco soltanto il calcio giocato. All’ordine del giorno c’è anche il futuro di Milan Skriniar. Il difensore slovacco è in scadenza a giugno prossimo. Da ormai svariati mesi, il tema è di forte attualità. In estate, si è parlato a lungo di un suo trasferimento al Psg ma alla fine è rimasto alla corte di Inzaghi. Ieri sera, Marotta ha parlato apertamente della situazione.

Inter, Marotta pone la deadline: nuovo incontro alla vista e ottimismo per il rinnovo di Skriniar

L’ad Beppe Marotta ha parlato ieri sera ai microfoni di Mediaset e Sky prima della gara con il Bayern toccando l’argomento: “Spero si possa arrivare alla fine delle trattative entro il 13 novembre”, giorno in cui scatterà la pausa per il Mondiale.

Marotta, inoltre, si è detto ottimista. Ed è una disposizione psicologica che in questa fase accompagna il club nerazzurro. Già qualche giorno fa, a riguardo, come ha ricordato ‘Tuttomercatoweb’, ha parlato anche il presidente Zhang mostrandosi convinto del buon esito delle trattative.

In nessun caso però, si arriverà ai 9 milioni netti a stagione proposti dal Psg. L’idea dell’Inter è quella di chiudere la trattativa in tempi brevi, con un ingaggio comunque importante. Si parla di 6.5 milioni di euro netti a stagione. Parte fissa garantita dai nerazzurri anche ad un top come Lukaku. Da valutare invece se c’è la possibilità di andare anche leggermente oltre. Intanto, dopo l’incontro di qualche giorno fa, nelle prossime ore – vale a dire prima della sfida con la Juventus – la dirigenza interista si accomoderà al tavolo delle trattative nuovamente con gli agenti del difensore.