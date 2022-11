Lazio all’ultimo atto della fase a gironi dell’Europa League: segui la partita contro il Feyenoord LIVE su SerieANews.com

La vigilia calcistica del derby contro la Roma è l’insidiosa trasferta in Olanda contro il Feyenoord. Per volare agli ottavi di finale e non passare dai playoff, alla Lazio basterà un solo punto, ma Maurizio Sarri non vuole correre rischi: vincere e farlo con decisione.

Dinanzi, però, ci sarà un avversario voglioso di rompere le uova nel paniere ai biancocelesti. Vice campioni della Conference, il Feyenoord vuole chiudere in bellezza il proprio cammino nei gironi di Europa League e strappare un pass per il prossimo turno.

Europa League, le probabili formazioni di Feyenoord-Lazio

FEYENOORD (4-3-3) – Bijlow; Pedersen, Trauner, Rasmussen, Hancko; Timber, Geertruida, Kokcu; Szymanski, Danilo Pereira, Dilrosun. All. Slot.

LAZIO (4-3-3) – Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Basic; Romero, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.