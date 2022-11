Pellegrini e Zaniolo trascinano la Roma: 3-1 contro il Ludogorets

Bella e sofferta vittoria della Roma che raggiunge il turno successivo di Europa League. Zaniolo letteralmente sugli scudi.

Reti e spettacolo all’Olimpico con Roma e Ludogorets che vivono momenti differenti nel corso della gara. I giallorossi si qualificano come secondi nel girone, dietro al Betis, e affronteranno una delle terze dei gironi di Champions League. Tanta sofferenza con i giallorossi che si salvano su rigore e con una magia nel finale di Zaniolo, alla seconda rete consecutiva.

Nel primo tempo parte bene la squadra di Mourinho che prova a trovare il gol in un paio di occasioni, ma a sorpresa sono gli ospiti a trovare il vantaggio. I bulgari passano in vantaggio con Rick, abile ad insaccare dopo una bella azione personale.

Nella ripresa Mourinho rivoluziona la rosa e cambia subito facendo tre cambi. Entrano Zaniolo ed il giovane Volpato e la formazione giallorossa va all’assalto, la Roma domina e ribalta la gara.

Roma, tre gol nella ripresa

Dopo diverse azioni pericolose, dove i giallorossi faticano a trovare il gol, Zaniolo è lesto a procurarsi un rigore che Pellegrini insacca. Il pareggio però non basta al club giallorosso che poco dopo si conquista un altro rigore (stavolta più dubbio) sempre con Zaniolo ed il solito Pellegrini raddoppia.

Il Ludogorets sfiora il pari e lo trova dopo pochi minuti, ma il Var ferma tutto per un fallo su Ibanez. Zaniolo, letteralmente il migliore dei suoi, firma il tris e consente alla Roma di conservare un posto in Europa League. La Lazio esce e la Roma va avanti, il miglior modo per i giallorossi di arrivare al derby.