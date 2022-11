Infortunio Lukaku, la rivelazione sulla data del ritorno in campo

Il nuovo infortunio di Lukaku potrebbe essere meno grave del previsto e potrebbe consentire all’attaccante nerazzurro di recuperare già in vista delle prossime sfide di campionato: le ultimissime novità dall’infermeria nerazzurra

Quando tornerà in campo Lukaku? L’attaccante belga, dopo il recente problema muscolare, potrebbe stare fuori per altri 10-15 giorni prima del nuovo ritorno in gruppo. L’ex Chelsea, quindi, salterà sicuramente la sfida contro la Juventus, ma potrebbe tornare in campo per la 14^ e 15^ giornata.

Nessuna corsa contro il tempo, ma trapela grande ottimismo in casa interista per il recupero del centravanti entro pochi giorni. Lukaku cercherà di ritrovare la migliore condizione fisica negli ultimi due appuntamenti in Serie A per preparare al meglio anche il Mondiale in Qatar.

Nessuna ansia o preoccupazione, Lukaku sarà sicuramente a disposizione del ct del Belgio per la spedizione in Qatar. Inzaghi, dal canto suo, potrà riabbracciare il suo centravanti in occasione della sfida contro il Bologna o contro l’Atalanta.

Infortunio Lukaku, le novità su Dzkeo e Brozovic

Non solo Lukaku, restano da valutare anche le condizioni di Dzeko e Brozovic. Il centravanti bosniaco non è ancora al meglio nonostante il suo impiego contro il Bayern Monaco, contro la Juventus, però, ci sarà quasi sicuramente.

Semaforo rosso per Brozovic. Il centrocampista croato salterà la sfida contro la Juventus e potrebbe stringere i denti per tornare nell’elenco dei convocati in occasione della sfide della 14^ o 15^ giornata. Sono attese novità nel corso dei prossimi giorni.