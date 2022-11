Roma-Ludogorets è ferma sul risultato di 2-1. La formazione di Josè Mourinho, però, è stata circondata dalle polemiche.

La Roma di Josè Mourinho sorpassa il Ludogorets allo stadio Olimpico di Roma. Il doppio calcio di rigore segnato da Pellegrini ribalta lo score sul tabellone: il capitano segna una doppietta che sembra essere decisiva per il prosieguo del cammino europeo dei capitolini.

Nel secondo tempo di Roma-Ludogorets, match valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Europa League 2022/2023, si è entrati nel vivo. Gli spalti dello stadio Olimpico si sono infiammati. Il motivo? Un doppio penalty a favore dei giallorossi.

Roma-Ludogorets, caos e polemiche sui social

In occasione del primo calcio di rigore assegnato alla Roma, però, è scoppiato il caos sui social network. Numero tifosi, infatti, hanno protestato contro la decisione dell’arbitro. Ma cosa è successo allo stadio dei giallorossi? Zaniolo viene scalciato in area di rigore da Cicinho che, già ammonito, commette un fallo netto.

Calcio di rigore sacrosanto, ma il giocatore del Ludogorets non viene ammonito per la seconda volta. Niente espulsione, dunque, e tifosi decisamente perplessi su ‘Twitter’. “Perché non lo butta fuori?”: scrive l’utente Mat. L’arbitro lo grazia, Mourinho protesta a gran voce da bordo campo.