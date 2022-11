“Totti l’ha chiamato…”: Roma, il retroscena fa gongolare Mourinho

Una chiamata importante, che conferma stima e fiducia nei confronti di un elemento della rosa della Roma di Mourinho.

Dopo lo stop patito in casa contro il Napoli, la Roma ha ripreso la marcia positiva in campionato. La squadra di Mourinho, è ormai chiaro, punta ad un piazzamento Champions ed i tifosi si aspettano di vedere risultati positivi anche in Europa League. L’allenatore portoghese ha mostrato a chiare lettere di voler sfruttare tutti gli elementi a disposizione, dando cosi grande valore alla rosa giallorossa.

Tutto ciò testimoniato anche dalla presenza in campo (e dell’incisività contro il Verona) di Cristian Volpato. Poco meno di 19 anni, giovane interessante che lo stesso Mourinho ha deciso di portare in prima squadra praticamente in pianta stabile. Proprio contro gli scaligeri il giocatore classe 2003 si è reso protagonista con il gol del 2-1, al quale poi è andato ad aggiungersi anche quello di El Shaarawy, per il definitivo 3-1.

Roma, Volpato protagonista col Verona: arriva la chiamata di Totti

Il lavoro con i giovani è una delle peculiarità che hanno fatto storia nella carriera di Josè Mourinho, ed ora anche la Roma sta beneficiano proprio delle capacità dell’allenatore portoghese di dare spazio a talenti interessanti, riuscendo anche a sottolineare le qualità di alcuni di loro.

Cristian Volpato, chiaramente, è un esempio calzante in questo senso. E cosi, come riporta anche ‘Il Messaggero’, è arrivata una chiamata importante per il giocatore nato a Caperdown, in Australia.

Volpato, infatti, è assisto da Francesco Totti, e proprio l’ex capitano della Roma nella serata di ieri l’ha chiamato per complimentarsi. Un attestato di stima, ma soprattutto un modo per confermare la fiducia nei confronti di un talento che tutta la piazza giallorossa spera di poter alimentare nel corso degli anni.