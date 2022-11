“Io raccomandato…”: Spezia, Maldini risponde alle critiche

Le parole di Daniel Maldini, trequartista dello Spezia e figlio dell’ex capitano e dirigente del Milan Paolo

Essere ‘figlio di’ non è facile nella vita e nel calcio ancor di più. Lo sa bene Daniel Maldini, trequartista in prestito allo Spezia dal Milan. E’ il figlio di Paolo, semplicemente uno dei giocatori più vincente della storia del calcio. Lo scorso anno si è tolto la soddisfazione di vincere lo scudetto in rossonero, tra l’altro segnando un gol al Picco.

Oggi Daniel è allo Spezia per affermarsi come un giocatore importante. Fino a questo momento non ha trovato tantissimo spazio, ma comunque la stagione è lunga. Può, quindi, ancora trovare spazio per crescere. Dopo tutto, si tratta di un classe 2001 con ancora dei margini di miglioramento.

Spezia, Maldini contro le critiche: “Io raccomandato?”

Daniel Maldini, trequartista dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sportweek in uscita domani. Di seguito, un’anticipazione dell’intervista: “Io raccomandato? Se lo sono, non me ne sono mai accorto. Andare via di casa mi ha reso più responsabile. So di avere un cognome molto pesante, ma col tempo ho imparato a viverla bene”. Parole chiarissime di un giocatore che, in fin dei conti, è solo un ragazzo.

Spesso tanti sono i commenti negativi contro i figli d’arte, soprattutto sui social. Ed è un peccato perché si vanno a colpire comunque dei ragazzi giovani che, in questo caso, vogliono solo giocare a calcio. Daniel Maldini ha risposto con eleganza alle critiche ricevute nel corso degli ultimi anni.