Super match Scudetto al Gewiss Stadium di Bergamo: alle 18.00 Atalanta e Napoli

Ad inizio campionato sarebbe stato impensabile e, invece, eccoci qua. Atalanta e Napoli si danno appuntamento al Gewiss Stadium di Bergamo per una sfida di altissima classifica. Seppur con l’assenza di Muriel, Gasperini proverà a frenare il finora inarrestabile undici di Luciano Spalletti ed impedire la prima fuga della capolista del campionato.

D’altronde, il Napoli non solo è reduce da uno scontro dispendioso come quello di Liverpool, ma dovrà fare i conti anche con una defezione pesantissima. Il forfait di Kvaratskhelia, infatti, aggiunge imprevedibilità ad una gara di base già tale e attesa come la principale della tredicesima giornata.

Serie A, le probabili formazioni di Atalanta-Napoli

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Scalvini. Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Hojlund, Lookman. Allenatore: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Spalletti.