Lazio, l’ufficialità gela i tifosi: e i romanisti gongolano

Dopo la ‘retrocessione’ in Conferenza League, per i tifosi della Lazio è arrivata un’altra brutta ufficialità.

La Lazio in pochi giorni ha subito due sconfitte che hanno fatto molto male. La prima è stata in campionato contro la Salernitana di Davide Nicola, mentre la seconda è arrivata giovedì in Europa League contro il Feyenoord.

Quella che ha portato con sé più conseguenze negative è stata sicuramente quella contro il team olandese, considerando che ha comportato la ‘retrocessione’ in Conference League della squadra guidata da Maurizio Sarri che, però, non ha il tempo per pensare a questi due ko.

Dopo il match contro il Feyenoord, infatti, la Lazio è attesa dal match di domenica contro la Roma di José Mourinho. Si sa che il Derby è una partita a sé per le due squadre capitoline, ma in questo giorno di vigilia non è arrivata una bella notizia né per Maurizio Sarri, né per i tifosi biancocelesti.

Lazio, arrivata l’ufficialità che ha gelato i tifosi: Immobile non ci sarà contro la Roma

Come riportato dal portale ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, Ciro Immobile non farà parte sicuramente del Derby di domani sera, considerando che neanche oggi si è allenato. Maurizio Sarri, di fatto, è ben consapevole che sarebbe molto rischioso un eventuale inserimento del centravanti italiano.

Al posto di Immobile, quindi, dovrebbe giocare Pedro come falso nueve. Oltre ad Immobile, bisogna ricordare che la Lazio contro la Roma dovrà fare a meno di un altro calciatore chiave: Milinkovic-Savic. Il serbo, infatti, è stato squalificato dopo l’ammonizione presa contro la Salernitana.