DIRETTA Sampdoria-Fiorentina: segui la partita LIVE

La diretta testuale di Sampdoria-Fiorentina, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A: segui la sfida su SerieANews.com.

Entrambe si trovano in un momento non troppo roseo, per cui Sampdoria-Fiorentina sarà una sfida di grande intensità da parte di tutte e due le squadre. La Viola è reduce dalla sfida di Riga in Conference League. Nonostante lo stradominio e il 3-0 in trasferta, la formazione si è qualificata come seconda del girone per cui le toccheranno i play off.

La Sampdoria invece è ancora un terreno di prova per Stankovic, il quale è alla costante ricerca della formazione migliorare da schierare per uscire dal momento negativo. Il ritiro che il club ha in mente durante la sosta dei Mondiali di Qatar 2022 può essere un toccasana.

Serie A, le probabili formazioni di Sampdoria-Fiorentina

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Ferrari, Colley, Amione; Bereszynski, Rincon, Villar, Djuricic, Augello; Montevago, Caputo. All.: Stankovic

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Kouame. All.: Italiano