“L’ho detto alla società”: Fiorentina, gol e annuncio dopo la vittoria

Uno dei protagonisti del bel successo della Fiorentina ai danni della Sampdoria ha mandato un chiaro messaggio alla società sul futuro.

Nel 13° turno di Serie A che si concluderà con il derby Roma-Lazio e quello d’Italia Juventus-Inter la Fiorentina centra una vittoria importantissima superando 2-0 la Sampdoria a Genova. Un successo che arriva grazie a una prestazione cinica e che rilancia la Viola in classifica.

Il club toscano occupa adesso l’11° posto con 16 punti, e la seconda vittoria consecutiva dopo quella con lo Spezia permette a Vincenzo Italiano e ai suoi di riscattare un inizio di stagione non del tutto convincente. Tra i protagonisti della vittoria al Marassi c’è Giacomo Bonaventura, che ha sbloccato la gara nelle battute iniziali. E che ai microfoni di DAZN ha parlato del momento della squadra e del suo futuro.

Bonaventura: “Futuro? Voglio restare alla Fiorentina”

L’ex Atalanta e Milan si è prima soffermato sul successo odierno: “Siamo stati bravi, una buona gara. Abbiamo difeso con ordine e siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che si sono presentate” ha detto, prima di passare al futuro immediato. “Adesso dobbiamo pensare subito alle prossime gare, che sono molto importanti. Sia quella di mercoledì che quella di domenica”.

Il riferimento è ai match in programma con Salernitana e Milan, che molto potrebbero dire sul futuro della Fiorentina. Mentre sul suo il giocatore sembra avere le idee molto chiare: “Il rinnovo?” ha detto parlando del proprio contratto in scadenza a giugno 2023 “La società conosce le mie intenzioni e mi è sembrata abbastanza ottimista. Io voglio restare qui, adesso ci sarà la sosta per i Mondiali e poi ne parleremo”.

33 anni compiuti lo scorso 22 agosto, Bonaventura è arrivato alla Fiorentina a parametro zero nel giugno 2020 e finora ha collezionato 80 presenze in maglia viola mettendo a segno con quello di oggi 10 gol.