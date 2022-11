La Fiorentina non sbaglia a Marassi. Bene il Monza, Verona nei guai

Vittoria importante per la Fiorentina sul campo della Sampdoria. Bene anche il Monza, con il Verona che è sempre più ultimo.

Una vittoria che i tifosi aspettavano, soprattutto per da una dimostrazione di forza su un campo sempre ostico come quello di Marassi. La Fiorentina ha rispettato le speranze dei suoi tifosi, regalando una gioia importante e portando a casa tre punti davvero molto importanti. Per la classifica, ovviamente, ma anche per il morale di una squadra che ha vissuto diversi alti e bassi nel corso di questa prima fase della stagione.

Una vittoria arrivata anche diverse situazioni singolari, ed un Var che ha avuto tanto lavoro da fare soprattutto nel primo tempo. Ed è proprio nella prima frazione che è arrivata la rete del vantaggio di Jack Bonaventura, alla quale è seguito il raddoppio nella ripresa di Milenkovic. Successo che spinge la Fiorentina a pari punti con Torino e Salernitana nel mezzo della classifica. Male la Sampdoria, che resta nei bassifondi della classifica.

Bene Fiorentina e Monza: un altro crollo per il Verona

Gli stessi bassifondi nei quali naviga ormai da qualche tempo il Verona. La squadra clivense è crollata sul campo del Monza: un uomo in meno nel primo tempo a causa dell’espulsione di Magnani che ha scatenato anche le polemiche e le proteste dei giocatori di Bocchetti. Ma il Monza ha messo in campo coraggio, riuscendo ad indirizzare la partita soprattutto nel secondo tempo.

Prima Carlos Augusto e poi Colpani hanno battuto il portiere avversario, mettendo in calce le firme per il 2-0 finale. Vittoria che, come detto, incolla il Verona all’ultimo posto in classifica, mentre la compagine allenata da Palladino riesce a dare uno slancio importante alla propria classifica.