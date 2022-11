DIRETTA Serie A – Juventus-Inter: segui la partita LIVE

Grande attesa per il big match della tredicesima giornata di Serie A tra Inter e Juventus, il famoso derby d’Italia.

Il posticipo della tredicesima giornata di Serie A vede opposte Juventus e Inter, che, si sfideranno nell’ennesimo derby d’Italia della propria storia. Sfida molto delicata per entrambe che dopo un inizio difficile non possono più permettersi passi falsi in campionato.

Entrambe le squadre sono attualmente fuori dalla zona Champions ed un’eventuale sconfitta potrebbe spegnere definitivamente i sogni scudetto. Recuperi importanti per Allegri con Federico Chiesa che, dopo la Champions, potrebbe tornare anche in Serie A.

Juventus-Inter, le probabili formazioni del match

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All. Allegri

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi