Serie A, i top della giornata 12: dominano Napoli e Inter

Nel sabato della serie A il Napoli e l’Inter liquidano le pratiche Sassuolo e Sampdoria e dominano nelle classifiche relative ai migliori dell’ultimo weekend.

Nelle preferenze dei nostri utenti trionfano in due reparti per parte: Meret è il portiere più votato così come Osimhen con la sua prima tripletta in Italia sbanca in attacco, De Vrij e Barella portano avanti l’Inter.

4155 utenti sul nostro canale YouTube hanno scelto tra le nostre proposte riguardo all’ultimo turno di campionato. Ricordiamo le regole: i calciatori presenti nel sondaggio vanno comunque a punti, il primo ne guadagna cinque, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno.

Il Napoli ha concesso qualche palla-gol al Sassuolo che più volte ha trovato Meret a sbarrare la strada a Frattesi e compagni. Meret incassa il 49% dei voti ed è il miglior portiere dell’ultima giornata.

De Vrij non segnava dal 6 gennaio 2021, ha indirizzato la vittoria dell’Inter contro la Sampdoria e Barella nelle ultime settimane sta trascinando i nerazzurri.

Meret mette le mani sulla vittoria

Il Napoli ha vinto 4-0 contro il Sassuolo ma ha concesso di più rispetto a gare in cui ha vinto di misura. È stato prezioso il contributo di Meret, più volte chiamato in causa. È importante anche un’immagine: ad inizio ripresa sul 3-0 rimprovera i compagni dopo un momento in cui il Sassuolo tira un paio di volte in porta.

Hanno scelto Meret il 49% degli utenti, si ferma, invece, al 40% Vicario che con questo secondo posto mantiene il primato nella classifica generale. Il portiere dell’Empoli ha parato un rigore a Koopmeiners e ha tenuto in vita a lungo i toscani con parate importanti, soprattutto quelle su Ederson e Lookman.

Chiude all’11% Terracciano, decisivo per la vittoria della Fiorentina sul campo dello Spezia con vari interventi decisivi.

Il riscatto di De Vrij, guida il blocco dei difensori goleador

6 gennaio 2021, quasi due anni fa, contro la Sampdoria l’Inter di Conte perdeva 2-1 e andava a segno proprio De Vrij. Il difensore olandese sabato sera si è ripetuto, è tornato a far gol sbloccando una partita in cui ha giganteggiato anche davanti ad Onana, dominando soprattutto sul gioco aereo.

I nostri utenti l’hanno premiato con il 52%, davanti ad altri due difensori goleador. Fazio ha segnato il gol del sorpasso della Salernitana sul campo della Lazio. Oltre alla rete, il difensore ex Roma ha lavorato molto bene anche nella propria area di rigore.

Incassa il 23% dei voti degli utenti, si ferma al 22% Djidji che ad inizio gara sbanda come tutto il Torino e concede due palle-gol a Leao. Sale poi in cattedra, acquisisce di nuovo le misure giuste e ha il merito di sbloccare la partita contro il Milan segnando di testa.

Bradaric ad un certo punto ha interpretato il momento di Lazio-Salernitana e ha aumentato i giri del motore sulla fascia sinistra, nasce così l’azione del gol del 3-1 di Dia. Prende il 3% dei voti.

Il magic moment di Barella continua, terzo gol consecutivo

La svolta dell’Inter, che ha l’appuntamento verità domenica sera sul campo della Juventus, coincide con la crescita di Barella che è andato a segno anche contro la Sampdoria. È il terzo gol consecutivo, il quinto in campionato e ancora una volta è di pregevole fattura: il tempo dell’inserimento, il controllo palla e il tiro.

È stato premiato con il 52% dei voti dei nostri utenti e si porta al secondo posto della classifica generale alle spalle di Milinkovic Savic. Il sabato della serie A ha visto un protagonista su tutti, la bellissima storia di Nicolò Fagioli, decisivo per la vittoria della Juventus a Lecce. Un tiro a giro che tocca il palo e poi s’insacca alle spalle di Falcone.

È subentrato nella ripresa al posto di McKennie, ha preso il comando delle operazioni con grande personalità. Incassa il 27% dei voti dei nostri utenti, Fagioli così entra per la prima volta nella nostra classifica.

L’eroe giallorosso di Verona-Roma è Cristian Volpato, decisivo per togliere la squadra di Mourinho nei minuti finali dall’impiccio di non riuscire a vincere una partita nonostante un’ora abbondante di gioco in superiorità numerica per l’espulsione di Dawidowicz.

Trova il gol del 2-1 e realizza una giocata splendida quando concede ad El Shaarawy la palla del 3-1. Volpato ha preso il 13% dei voti dei nostri utenti mentre si ferma al 9% Candreva, autore di un gol meraviglioso oltre che di un’altra prestazione autorevole. Sull’assist di Mazzocchi controllo magistrale e pallonetto a Provedel.

Kvaratskhelia ispira, Osimhen domina con una tripletta

Un gol e due assist per Kvaratskhelia in Napoli-Sassuolo, un repertorio che non solo ha indirizzato la partita per il Napoli ma ha anche rappresentato un patrimonio per Osimhen, autore della sua prima tripletta con la maglia del Napoli. Victor domina la nostra classifica con il 72% dei voti, alle sue spalle proprio il talento georgiano che si ferma al 19% delle preferenze.

Lookman continua ad essere decisivo per l’Atalanta, con le difficoltà di Muriel e Zapata l’ex Leicester sta rappresentando la principale arma offensiva della squadra di Gasperini. È terzo nella nostra graduatoria di questo turno con il 5% delle preferenze, si ferma al 4% Zaccagni, l’unica luce della Lazio contro la Salernitana.

Zaccagni fa gol e, nell’ora abbondante di gioco in cui la Lazio ha avuto la partita in mano, realizza tanti uno contro uno.

CLASSIFICA DODICESIMA GIORNATA

PORTIERI

Meret 5 punti

Vicario 3 punti

Terracciano 2 punti

DIFENSORI

De Vrij 5 punti

Fazio 3 punti

Djidji 2 punti

Bradaric 1 punto

CENTROCAMPISTI

Barella 5 punti

Fagioli 3 punti

Volpato 2 punti

Candreva 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 5 punti

Kvaratskhelia 3 punti

Lookman 2 punti

Zaccagni 1 punto

La graduatoria generale ruolo per ruolo

CLASSIFICA GENERALE

PORTIERI

Vicario 20 punti

Meret 13 punti

Maignan 10 punti

Perin 7 punti

Silvestri 7 punti

Milinkovic Savic 7 punti

Handanovic 6 punti

Radu 5 punti

Audero 5 punti

Falcone 4 punti

Provedel 3 punti

Montipò 3 punti

Carnesecchi 2 punti

Dragowski 2 punti

Musso 2 punti

Di Gregorio 2 punti

Consigli 2 punti

Terracciano 2 punti

DIFENSORI

Min-Jae Kim 20 punti

Mazzocchi 10 punti

Smalling 8 punti

Udogie 6 punti

Dumfries 5 punti

Milenkovic 5 punti

Ibanez 5 punti

Juan Jesus 5 punti

De Vrij 5 punti

Fazio 3 punti

Soppy 3 punti

Mario Rui 3 punti

Theo Hernandez 3 punti

Demiral 3 punti

Baschirotto 3 punti

Bijol 3 punti

Dimarco 2 punti

Kalulu 2 punti

Parisi 2 punti

Colley 2 punti

Toloi 2 punti

Valeri 2 punti

Scalvini 2 punti

Ola Aina 2 punti

Djidji 2 punti

Colley 1 punto

Chiriches 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Schuurs 1 punto

Doig 1 punto

Pongracic 1 punto

Holm 1 punto

Bradaric 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 17 punti

Barella 11 punti

Koopmeiners 10 punti

Lobotka 10 punti

Tonali 10 punti

Anguissa 8 punti

Brahim Diaz 7 punti

Bennacer 5 punti

Zielinski 5 punti

Radonjic 3 punti

Miretti 3 punti

Fagioli 3 punti

Lovric 2 punti

Rabiot 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Pereyra 2 punti

Samardzic 2 punti

Sensi 2 punti

Djuricic 1 punto

Frattesi 1 punto

Vlasic 1 punto

Zaniolo 1 punto

Lo. Pellegrini 1 punto

Barella 1 punto

Hjulmand 1 punto

Thorstvedt 1 punto

Calhanoglu 1 punto

Candreva 1 punto

ATTACCANTI

Vlahovic 19 punti

Kvaratskhelia 17 punti

Osimhen 12 punti

Dybala 10 punti

Arnautovic 6 punti

Immobile 6 punti

Lautaro Martinez 6 punti

Rafael Leao 5 punti

Simeone 5 punti

Lookman 4 punti

Beto 3 punti

Bonazzoli 3 punti

Felipe Anderson 3 punti

Lauriente 2 punti

Deulofeu 2 punti

Dia 2 punti

Rebic 2 punti

Zaccagni 2 punti

Pellegri 1 punto

Berardi 1 punto

Gytkjaer 1 punto