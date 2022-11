“Esonero immediato”, Inter nel caos: è successo dopo la Juventus

Tante polemiche in casa Inter dopo la sconfitta a Torino contro la Juventus. Brutto ko per il club nerazzurro.

Nel posticipo serale della tredicesima giornata di Serie A la Juventus ha battuto l’Inter di Simone Inzaghi ed ha dato un importante ‘botta’ al campionato. I bianconeri hanno scavalcato in classifica l’Inter, alla quinta sconfitta in campionato. La squadra nerazzurra si conferma ancora una volta in grosse difficoltà quando si tratta di big match.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni (solo una vera chance gol per Dumfries) la gara si è aperta nella ripresa con un grande Filip Kostic. L’esterno serbo si è scatenato sulla fascia con due assist e il club bianconero ha vinto con un netto 2 a 0, grazie alle reti di Rabiot e del giovane Fagioli, ancora a segno tra il club torinese.

Polemiche inoltre per una rete annullata a Danilo con il club nerazzurro inesistente nella ripresa, nonostante i vari cambi di Inzaghi. Proprio il tecnico nerazzurro è finito nel mirino dei tifosi che si sono scatenati con diverse critiche e polemiche sui social e che hanno invocato all’esonero immediato.

Juve-Inter, contestazione per Inzaghi

Il club bianconero ha ottenuto una vittoria meritata mentre nuova sconfitta per l’Inter. La quinta sconfitta da inizio stagione in campionato e diversi tifosi che hanno gridato all’esonero di Inzaghi, contestato pesantemente sui social. Le sue scelte non sono state gradite e ancora una volta il tecnico perde il big match.

L’Inter scende in classifica dietro ad una Juventus in vera crisi e questo mostra le difficoltà di Inzaghi, ora addirittura a 11 punti dal Napoli capolista. Il tecnico è dietro anche per quel che riguarda la zona Champions League e non è escluso che la sua posizione possa tornare in bilico nelle prossime settimane.