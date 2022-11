Balotelli non si trattiene: nuovo sfogo e messaggio netto

Il calciatore Mario Balotelli è ancora protagonista per quello che accade fuori dai campi di gioco. Duro e sorprendente sfogo.

Negli ultimi anni Mario Balotelli ha avuto sempre più il ruolo di calciatore ‘vagabondo’. L’ex Enfant prodige del calcio italiano ha lasciato la Serie A e recentemente ha vissuto due esperienze all’estero, prima all’Adana Demirsport e poi ora in Svizzera, tra le fila del Sion. L’avventura di Supermario non è tutta ‘rose e fiori’.

Le cose in campo non vanno male ed in Svizzera Balotelli ha collezionato 4 reti in sei presenze stagionali. Nella giornata di ieri l’arbitro non ha visto un brutto gesto dell’attaccante che ha risposto con un dito medio nei confronti dei tifosi. Visto il regolamento ed i precedenti il giocatore andrà incontro ad una sanzione, ma intanto Mario ci va già pesante con la federazione.

L’ex calciatore di Inter e Milan ha pubblicato una lunga Instagram Stories dove ha attaccato pesantemente la federazione svizzera. Balotelli ha commentato: “Federazione svizzera, non so in che mafia sei coinvolta, ma i giocatori come me non sono fieri di giocare in una lega dove regna corruzione e ingiustizia”.

Sion, Balotelli scatenato sui social

L’ex centravanti della Nazionale italiana ha duramente attaccato gli arbitri ed ha continuato: “Il calcio è un lavoro e tutti devono prenderlo seriamente, arbitri compresi. Non mi importa di come siete abituati ma bisogna cambiare assolutamente. Tutto il mondo deve vedere il comportamento vergognoso di questa lega”.

Infine Super Mario conclude ammettendo anche i suoi errori e affermando: “Ho sbagliato e pagherò, ma anche gli arbitri e la federazione devono pagare. L’arbitro ha commesso errori? Anche lui deve pagare”. Cosi conclude ‘Balo’ che quasi sicuramente rischia di andare incontro ad una lunga squalifica.