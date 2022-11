Juve, quel gol che complica tutto: per Allegri una brutta notizia

Ieri l’entusiasmo per la vittoria contro l’Inter di Inzaghi. Per Allegri e la sua Juve, però, arriva anche una brutta notizia.

La vittoria di ieri è un segnale chiaro che viene recapitato ai tifosi ma anche alle altre big della Serie A: la Juventus è pronta a rifarsi sotto. E vuole farlo con forza, determinazione e mettendo in campo il massimo possibile in termini di rendimento e voglia. L’Inter si è trovata cosi a leccarsi le ferite, dopo una partita che ha visto i ragazzi di Allegri tenere botta e soffrire nel primo tempo, con la squadra di Simone Inzaghi sostanzialmente sprecona in più occasioni.

Poi le reti di Rabiot e Fagioli, che di fatto hanno sancito il successo bianconero di fronte ad un pubblico che ha finalmente ritrovato anche quell’entusiasmo mancato per larga parte della stagione. L’obiettivo, ad oggi, resta ovviamente il quarto posto e Allegri tiene il dito puntato verso la meta. Oltre quella, si penserà anche a come rinforzare una squadra che ha patito troppi problemi nel corso degli ultimi mesi.

Juve, il gol di Rabiot e quelle difficoltà sul rinnovo

Ieri la rete di Adrien Rabiot, giocatore che si sta dimostrando sempre più importante per le dinamiche della Juventus. Eppure, proprio questa posizione cosi forte (e ritrovata) del centrocampista francese, arrivata dopo critiche molto forti, potrebbe spingere ad un addio alla fine della stagione.

La Juventus – riporta oggi ‘La Gazzetta dello Sport’ – farà un tentativo per il rinnovo, ma la verità è che il giocatore è affascinato dalla Premier League. Con questa nuova verve, è chiaro che Rabiot possa ritrovare anche mercato ed in scadenza di contratto avrebbe anche modo di accasarsi alla squadra a lui più gradita. Per Allegri, dunque, sarebbe una perdita importante, considerando anche il percorso di crescita fatto in questi mesi.