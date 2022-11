Lotta scudetto, parla Allegri: la sentenza dopo Juventus-Inter

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo dei bianconeri contro l’Inter.

Quarta vittoria consecutiva per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri superano nel migliore dei modi il momento psicologicamente negativo dovuto all’eliminazione dai gironi di Champions League con un successo del derby di Italia.

Rabiot e Fagioli consentono a Massimiliano Allegri di potersi presentare sorridente ai microfoni di DAZN nel post partita, forte del successo ottenuto contro i rivali dell’Inter e del sorpasso in classifica ai loro danni. Anche se comunque il tecnico preferisce predicare calma e non parlare di eventuale rientro per la lotta Scudetto.

“Il nostro obiettivo è fare il massimo.” ha dichiarato il tecnico. “Siamo a due punti dal quarto posto. Davanti a noi in classifica ci sono squadre importanti e con la vittoria di stasera non abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Dobbiamo migliorare e lavorare, un passettino alla volta, recuperando magari i giocatori.”

Allegri esalta Rabiot: “Grande prova e grandi margini di miglioramento”

Vittoria ottenuta anche grazie alla rete di Adrien Rabiot. Per lui Allegri ha parole importanti di stima: “Un grandissimo giocatore che ha grandissimi margini di miglioramento importanti. Stasera ha fatto una grande partita.”

Non solo elogi ai singoli, Allegri ha buone parole anche per il resto della squadra: “Nel primo tempo dobbiamo ammettere che abbiamo avuto un pizzico di fortuna. La squadra però ha avuto un buon atteggiamento. I ragazzi, in particolare i tre difensori, hanno fatto una fase difensiva decisamente straordinaria.”