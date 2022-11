😯 Juventus, tripla sorpresa per tutti: adesso è ufficiale

La Juventus vive un ottimo momento di forma. Tra vittorie e recuperi tante buone notizie per la squadra di Allegri.

E’ un buon momento per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il club bianconero è riuscita a qualificarsi nel girone per l’Europa League nonostante i soli 3 punti nel girone e soprattutto ha vinto, nella serata di ieri, il derby d’Italia contro l’Inter. Con questo successo i bianconeri hanno scavalcato gli acerrimi rivali ed hanno ripreso la corsa Champions.

Paradossalmente addirittura c’è chi discute della possibilità scudetto, ma attualmente la Juve dista ben dieci punti dal Napoli capolista ed i partenopei sembrano immarcabili. In questo momento la nota lieta per il club bianconero è la ripresa di diversi giocatori con Allegri che ha recuperato diverse pedine fondamentrali.

Tra questi c’è senza dubbio il difensore brasiliano Bremer. Il centrale bianconero è stato uno dei grandi acquisti dell’ultima sessione di calciomercato e, dopo un inizio difficile, si è fermato per infortunio. Bremer è tornato in campo e contro l’Inter è stato tra i migliori in campo del match.

Juventus,: Alexsandro,Bremer e Danilo tra i convocati del Brasile

Nelle ultime ore il Brasile ha inviato l’elenco dei convocati per i Mondiali in Qatar, evento che si terrà tra pochi giorni. Tanti grandi nomi e tra questi in difesa ci sono i tre difensori della Juve Bremer, Alexsandro e Danilo. Grande soddisfazione per i tre difensori, che, potranno avere la possibilità di giocare in una delle squadre più importanti al mondo.

Il Brasile è una nazionale di altissimo calibro, un mix tra gioventù ed esperienza, con tanti ex nomi del nostro campionato. Da Alisson fino ai più ‘anziani’ Dani Alves e Thiago Silva senza dimenticare l’ex Milan Paquetà . Una Nazionale molto interessante e con Neymar che proverà a condirla al titolo.