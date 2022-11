Milan, la svolta tanto attesa è arrivata: tra due giorni sarà ufficiale

Una notizia che sarà ufficiale mercoledì e che farà fare i salti di gioia ad uno dei giocatori del Milan di Stefano Pioli.

Il Milan tiene il passo di un Napoli, che ad oggi, sembra davvero un rullo compressore. Gli azzurri non si fermano, non hanno alcuna intenzione di farlo. E cosi il Milan resta alle spalle, anche se con 6 punti dei ritardo rispetto alla compagine azzurra. La squadra rossonera ha rischiato di lasciare punti per strada durante l’ultima partita giocata contro lo Spezia.

A risolvere la situazione, però, ci ha pensato Olivier Giroud che si sta dimostrando sempre più fondamentale per questa squadra. L’attaccante francese sta dimostrando di essere un elemento ad oggi imprescindibile per la manovra offensiva della squadra di Stefano Pioli. Elemento di grande esperienza, necessaria anche in relazione a quella che è l’assenza di un altro giocatore importante come Zlatan Ibrahimovic.

Milan, che gioia per Giroud: mercoledì sarà ufficiale

Una posizione sempre più netta per Giroud nel corso di questa stagione. L’attaccante si sta guadagnando gli elogi della sua tifoseria ma anche del suo allenatore che, va detto, lo ha bacchettato per l’esultanza che gli è costata il cartellino rosso proprio durante l’ultimo match.

Ma c’è anche un altro allenatore che sta guardando attentamente il percorso di Giroud in rossonero, e che pare sia pronto a regalargli una grande gioia. Didier Deschamps, infatti, pare avere ormai preso una decisione importante relativa ad Olivier.

L’attaccante del Milan, come riportato da ‘Rmc Sport’ in Francia, rientrerà tra i convocati della nazionale per la spedizione in Qatar. Una convocazione sulla quale lo stesso Giroud aveva riposto grandi speranze, e che dovrebbe diventare ufficiale nella giornata di mercoledì.