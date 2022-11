Cremonese-Milan, il piano di Pioli per sostituire Giroud e Theo Hernandez

Cremonese-Milan potrebbe rappresentare un’occasione fondamentale per i rossoneri per continuare la rincorsa sul Napoli prima della sosta Mondiale. Pioli dovrà fare a meno di Giroud e Theo Hernandez contro i grigiorossi: ecco le possibile alternative

Dopo il successo last minute contro lo Spezia, il Milan si prepara al match della 14^ giornata contro la Cremonese. I rossoneri dovranno fare a meno degli squalificati Giroud e Origi, ma Pioli ha già scelto le possibili novità di formazione in vista della sfida contro i grigiorossi.

Giroud lascerà spazio a Origi. L’ex Liverpool resta in netto vantaggio su Rebic per il ruolo di punta centrale. Pioli punterà sul centravanti belga per cercare di tenere alta la squadra e appoggiarsi con costanza a un prima punta di peso e dalla grande forza fisica.

Per quel che riguarda la fascia sinistra, la quale sarà orfana di Theo Hernandez, il tecnico rossonero affiderà la corsia mancina a Ballo-Tourè, il quale ha sempre ben figurato quando chiamato in causa. Nessuna novità in mezzo al campo: Tonali e Bennacer saranno confermati dal primo minuto.

Cremonese-Milan, le probabili formazioni: De Ketelaere dal primo minuto

Sciolti i dubbi sui sostituti di Theo Hernandez e Giroud, Pioli potrebbe riaffidare una maglia da titolare a De Ketelaere. Il gioiellino belga sarà preferito a Diaz. Per il ruolo di trequartista centrale resta in corso anche la candidatura di Pobega, anche se De Ketelaere appare in netto vantaggio sull’ex Torino. Di seguito le probabili formazioni di Cremonese-Milan, match della 14^ giornata di Serie A:

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Aiwu, Locoshvili, Valeri; Meitè, Ascacibar; Zanimacchia, Buonaiuto, Okereke; Ciofani. All. Alvini

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kaluku, Tomori, Kjaer, Ballo Tourè; Tonali, Bennacer; Messias/Rebic, De Ketelaere/Diaz, Leao; Origi. All. Pioli