Milan chiamato a stare in scia del Napoli di Luciano Spalletti capolista, segui LIVE la partita contro la Cremonese su SerieANews.com

Dopo il 2-1 risicato e sofferto contro lo Spezia, il Milan non vuole fermarsi e mette nel mirino la sfida contro la Cremonese. Seppur con qualche cambio forzato di formazione e senza lo squalificato Giroud, Stefano Pioli dovrà trovare la quadra per superare lo scoglio grigiorosso nella corsa allo Scudetto.

Anche perché passare allo Zini non è impresa così semplice. E basta chiedere proprio al Napoli, che contro la Cremonese stava rischiando di lasciarci punti e prestazione. All’undici di Alvini manca ancora la prima vittoria in campionato e proverà a compiere l’impresa contro i campioni d’Italia in carica.

Serie A, le probabili formazioni di Cremonese-Milan

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Bianchetti, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Castagnetti, Meitè, Valeri; Tsadjout; Okereke, Buonaiuto Allenatore: Alvini

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Ballo-Tourè; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Rebic; Origi. Allenatore: Pioli