“Offerta rifiutata”: Inter, la mossa che sta facendo impazzire i tifosi

Il rifiuto netto che sta facendo impazzire i tifosi dell’Inter. La rivelazione è arrivata proprio in queste ore.

L’Inter si trova in una posizione di sostanziale ritardo rispetto alla capolista Napoli. Un avvio di stagione particolare, che ha visto i nerazzurri dover fronteggiare anche una crisi di risultati che, però, non ha limitato la squadra nell’approdare agli ottavi di Champions League. Resta, però, da recuperare molto terreno in campionato.

C’è ancora tempo per lavorare e recuperare terreno. Chiaro che, ad oggi, l’obiettivo verosimile è quello di un piazzamento Champions. Simone Inzaghi sta cercando di costruire un gruppo sempre più unito ed in grado di essere protagonista di una cavalcata importante.

Per Beppe Marotta, invece, l’obiettivo da qui ai prossimi mesi sarà capire come migliorare la rosa nerazzurra. Le idee di certo non mancano, ma c’è anche da capire quale sarà il futuro di alcuni elementi all’interno del gruppo squadra.

Inter, il ‘no’ che sta facendo saltare di gioia i tifosi

Già lo scorsa estate si è cercato di capire in che direzione stessero andando alcuni giocatori nerazzurri. Tra questi c’era anche Milan Skriniar, per tutta l’estate corteggiamento strettamente dal Paris Saint Germain. I tifosi si erano quasi rassegnati a perderlo, ed invece il difensore slovacco è rimasto a Milano. Ma cosa farà nel prossimo futuro?

Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo ‘Sport’, il giocatore avrebbe già rifiutato una proposta importante da parte del Barcellona, con i catalani che volentieri avrebbero ingaggiato il difensore. Proprio questa mossa potrebbe celare, di fatto, sue sole alternative ancora in piedi: la permanenza a Milano (con rinnovo di contratto) un ancora possibile ritorno del PSG sullo slovacco. Per il momento i tifosi godono del rifiuto al Barcellona da parte di Skriniar.