Roma, Mourinho spiazza tutti: nuova pedina per l’undici titolare

Il tecnico della Roma José Mourinho ha fatto una clamorosa rivelazione nella conferenza stampa precedente al match con il Sassuolo

La Roma pochi giorni dopo la sconfitta nel derby ha subito l’occasione del riscatto contro il Sassuolo. Una sfida non certamente semplice ma che i giallorossi sono chiamati a vincere per dimenticare e far dimenticare ai tifosi lo stop contro la Lazio di Maurizio Sarri.

In vista della gara di domani contro la compagine emiliana, oggi si è presentato in conferenza stampa, come di consueto, José Mourinho. Il tecnico ha fatto un annuncio importante. Il portoghese pensa ad un nuovo esordiente per la sua Roma.

Mourinho, annuncia una new entry: “Presto si apriranno le porte a Tahirovic, ottima evoluzione. Il problema di Abraham è il Mondiale?”

Il tecnico portoghese parlando della formazione che affronterà domani il Sassuolo ha fatto un annuncio: “L’unico giocatore che confermo per domani è Ibanez”, ha esordito Mourinho, mostrando ancora fiducia nei confronti del difensore brasiliano, protagonista dell’errore che ha permesso alla Lazio di strappare la vittoria nel derby.

Il tecnico giallorosso ha poi parlato anche dei problemi della sua squadra e di una possibile sorpresa: “Abbiamo perso tre titolari a centrocampo. Wijnaldum non ha mai giocato, Camara è arrivato soltanto nell’ultimo giorno di mercato, sta crescendo ma deve ancora comprendere la dinamica collettiva. Matic invece non è venuto per giocare con Cristante e invece i due spesso si trovano a giocare insieme. Sto piangendo tanto. Questo non mi piace. Questa situazione, come successo per Volpato e Zalewski, presto aprirà le porte a Tahirovic, che giocherà. Magari anche da titolare considerata l’evoluzione. Da alcuni mi aspetto di più dopo Tirana ma non dico chi”. Qual è il problema di Abraham: “Bisogna chiederlo a lui. Forse è il Mondiale?”, ha chiuso Mou.