Serie A, i top della giornata 13: finalmente un po’ di Juventus

La Juventus finalmente trova un po’ di spazio nei top scelti dai nostri utenti, porta a casa due protagonisti: Bremer e Kostic, protagonisti del successo contro l’Inter.

1819 nostri utenti hanno partecipato al nostro sondaggio, ricordiamo le regole: i calciatori presenti vanno comunque a punti, il primo ne guadagna cinque, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno.

Porta a casa anche stavolta due vincitori in ruoli diversi il Napoli con Meret, autore di due parate importanti a Bergamo, e Osimhen, decisivo sia con il gol del pareggio che con l’assist per la rete di Elmas.

Il Milan anche esprime dei giocatori che vanno a punti: Theo Hernandez al secondo posto tra i difensori del turno e Giroud, autore di un gol meraviglioso in acrobazia, medaglia d’argento per l’attacco.

Meret insidia Vicario per la testa della classifica generale dei portieri

Meret ha messo le mani sulla vittoria del Napoli a Bergamo, facendo due parate fondamentali sulle conclusioni di Hojlund e Maehle. Il portiere azzurro incassa il 56% dei voti e insidia così Vicario in testa alla classifica generale, è soltanto a due punti.

Dragowski ha tenuto a lungo in vita lo Spezia a San Siro contro il Milan, tante le parate importanti e difficili compiute soprattutto nel primo tempo. Spicca un miracolo di piede su colpo di testa di Brahim Diaz. I nostri utenti l’hanno premiato con il 24% delle preferenze.

Sepe in Salernitana-Cremonese ha parato tutto ciò che poteva parare, anche due volte i calci di rigore di Ciofani, incassa il 21% delle preferenze.

Bremer guida i top della difesa, batte anche Theo Hernandez

C’è un’immagine che cambia la partita: Bremer a fine primo tempo fa stretching, smaltisce dei colpi, resiste in campo. Il difensore brasiliano, convocato per il Mondiale, è stato decisivo, difendendo benissimo anche dentro l’area di rigore. L’azione della rete del 2-0 parte da un suo intervento.

Incassa il 59% delle nostre preferenze, al secondo posto c’è Theo Hernandez che segna il primo gol del Milan ed è come al solito un martello pneumatico sulla catena di sinistra. Porta a casa il 29% dei voti degli utenti che hanno partecipato al nostro sondaggio.

La medaglia di bronzo è di Milenkovic (8% dei voti) che non solo fa gol in Sampdoria-Fiorentina ma è anche protagonista di un lavoro importante in fase difensiva.

Chiude i conti per la difesa Casale (3% dei voti) che è stato protagonista nel derby con una prova fantastica, giocando in coppia con Romagnoli.

Kostic è l’anima della Juventus, Tonali quella del Milan

Piaccia o no, domenica sera nel secondo tempo si è vista una traccia della Juventus che vorrebbe Allegri. Blocco basso difensivo e capacità di risalire il campo in maniera veloce con giocatori capaci di far viaggiare la palla come Di Maria e di “sgasare” palla al piede come Kostic. Non è un caso che ci sia il suo zampino importante su entrambi i gol realizzati dalla Juventus, sviluppati entrambi in ripartenza.

Il serbo è stato premiato con il 49% dei voti, insegue Tonali (30% delle preferenze), anima del Milan che ha avuto un impatto molto forte sul secondo tempo dei rossoneri. Ha segnato un gol bellissimo annullato dopo l’on field review al Var soltanto per un fallo di Tomori su Nzola e soprattutto ha inventato l’assist per il gol di Giroud.

Al terzo posto c’è Elmas (16% delle preferenze) che aveva un compito molto arduo: far dimenticare l’assenza di Kvaratskhelia. In un certo senso ci è riuscito segnando il gol dell’1-2 e giocando una partita di grande spessore, completa, occupandosi delle due fasi con spiccata intelligenza tattica.

Chiude la graduatoria Rabiot con il 5% dei voti. Grandi meriti per la ripartenza e l’assist a Kostic ma l’azione va accompagnata e poi bisogna metterla di piatto con classe nell’angolo opposto, Rabiot ha saputo fare brillantemente tutto ciò.

Osimhen capocannoniere, raggiunge Kvaratskhelia nella nostra classifica generale

Il capocannoniere del campionato è Victor Osimhen con otto reti nonostante un abbondante mese di stop. Sono numeri pazzeschi, Osimhen a Bergamo è stato di nuovo dominante, segnando il gol del momentaneo 1-1 e diventando protagonista anche dell’azione dell’1-2. Attacco alla profondità, duello vinto con Demiral e palla ad Elmas per la seconda rete del Napoli a Bergamo.

L’attaccante del Napoli è partito di maggioranza relativa, ha portato a casa il 53% dei voti, batte Giroud (38% dei voti) che ha salvato il Milan dalle difficoltà all’89’ contro lo Spezia con un gol favoloso in acrobazia su assist di Tonali. La maglia tolta gli costa un turno di squalifica, salterà la gara di stasera contro la Cremonese ma il gol è una perla che rimane nell’archivio delle emozioni di questo campionato.

Daniel Maldini, per la bellezza del gol e per la storia di segnare a San Siro contro il Milan di suo padre, merita di essere nei migliori di giornata con il 5% dei voti. Chiude Felipe Anderson (4% delle preferenze), decisivo nel derby. Il gol è pesante e l’attaccante brasiliano ha interpretato con mobilità e sacrificio il suo ruolo, nella ripresa ha rischiato anche il raddoppio con un tiro parato da Rui Patricio.

Le classifiche

CLASSIFICA TREDICESIMA GIORNATA

PORTIERI

Meret 5 punti

Dragowski 3 punti

Sepe 2 punti

DIFENSORI

Bremer 5 punti

Theo Hernandez 3 punti

Milenkovic 2 punti

Casale 1 punto

CENTROCAMPISTI

Kostic 5 punti

Tonali 3 punti

Elmas 2 punti

Rabiot 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 5 punti

Giroud 3 punti

Daniel Maldini 2 punti

Felipe Anderson 1 punto

La graduatoria ruolo per ruolo

CLASSIFICA GENERALE

PORTIERI

Vicario 20 punti

Meret 18 punti

Maignan 10 punti

Perin 7 punti

Silvestri 7 punti

Milinkovic Savic 7 punti

Handanovic 6 punti

Radu 5 punti

Audero 5 punti

Dragowski 5 punti

Falcone 4 punti

Provedel 3 punti

Montipò 3 punti

Carnesecchi 2 punti

Musso 2 punti

Di Gregorio 2 punti

Consigli 2 punti

Terracciano 2 punti

Sepe 2 punti

DIFENSORI

Min-Jae Kim 20 punti

Mazzocchi 10 punti

Smalling 8 punti

Milenkovic 7 punti

Udogie 6 punti

Theo Hernandez 6 punti

Dumfries 5 punti

Ibanez 5 punti

Juan Jesus 5 punti

De Vrij 5 punti

Bremer 5 punti

Fazio 3 punti

Soppy 3 punti

Mario Rui 3 punti

Demiral 3 punti

Baschirotto 3 punti

Bijol 3 punti

Dimarco 2 punti

Kalulu 2 punti

Parisi 2 punti

Colley 2 punti

Toloi 2 punti

Valeri 2 punti

Scalvini 2 punti

Ola Aina 2 punti

Djidji 2 punti

Colley 1 punto

Chiriches 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Schuurs 1 punto

Doig 1 punto

Pongracic 1 punto

Holm 1 punto

Bradaric 1 punto

Casale 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 17 punti

Tonali 13 punti

Barella 11 punti

Koopmeiners 10 punti

Lobotka 10 punti

Anguissa 8 punti

Brahim Diaz 7 punti

Kostic 5 punti

Bennacer 5 punti

Zielinski 5 punti

Radonjic 3 punti

Miretti 3 punti

Fagioli 3 punti

Rabiot 3 punti

Lovric 2 punti

Elmas 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Pereyra 2 punti

Samardzic 2 punti

Sensi 2 punti

Djuricic 1 punto

Frattesi 1 punto

Vlasic 1 punto

Zaniolo 1 punto

Lo. Pellegrini 1 punto

Barella 1 punto

Hjulmand 1 punto

Thorstvedt 1 punto

Calhanoglu 1 punto

Candreva 1 punto

ATTACCANTI

Vlahovic 19 punti

Kvaratskhelia 17 punti

Osimhen 17 punti

Dybala 10 punti

Arnautovic 6 punti

Immobile 6 punti

Lautaro Martinez 6 punti

Rafael Leao 5 punti

Simeone 5 punti

Lookman 4 punti

Felipe Anderson 4 punti

Beto 3 punti

Giroud 3 punti

Bonazzoli 3 punti

Lauriente 2 punti

Deulofeu 2 punti

Dia 2 punti

Rebic 2 punti

Zaccagni 2 punti

Daniel Maldini 2 punti

Pellegri 1 punto

Berardi 1 punto

Gytkjaer 1 punto