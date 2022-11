“Per la prima volta…”: Milan, Inter e Napoli, la sentenza sui sorteggi

Ieri ci sono stati i sorteggi di Champions League e oggi è arrivata una sentenza, un giudizio importante su quelli di Milan, Inter e Napoli

La Serie A ha portato tre squadre agli ottavi di finale di Champions League. Milan, Inter e Napoli, con la Juventus eliminata nella fase a gironi. Ieri a Nyon, alle 12:00, si è svolto il sorteggio che ha visto coinvolte le due milanesi, qualificate da seconde, e i partenopei come testa di serie. Ciò che però ha fatto esultare i tifosi di tutte e tre le squadre, è stato il fatto di aver evitato quei top club con il quale, per motivi tecnici ed economici, è impossibile giocarsela.

Il Napoli di fronte a sé troverà l’Eintracht Francoforte, il Milan affronterà il Tottenham e l’Inter giocherà contro il Porto. Tre sfide complicate, certo, ma molto meno rispetto alle varie PSG, Bayern Monaco e Real Madrid. E sulla Gazzetta dello Sport, è arrivato il giudizio di Fabio Licari.

Milan, Inter e Napoli, il giudizio della Gazzetta

Nell’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport, si trova il commento di Fabio Licari: “Sette squadre su sette che passano il turno non è un traguardo impossibile. Per la prima volta le italiane in Champions non hanno la pensione nel loro destino. Evitate tutte le big. Si può passare il turno, non ci sono più alibi. Anche per le altre coppe le cose sono andate bene”. Come detto in precedenza, evitare i top club era di fondamentale importanza.

Tre squadre italiane ai quarti di finale sarebbe un risultato fantastico, anche perché il sorteggio potrebbe essere ancor più ‘agevolato’. Agli ottavi si verificheranno due match come PSG-Bayern e Liverpool-Real, dunque due delle superfavorite andranno fuori.