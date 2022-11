L’agente Salvatore: “Napoli la più veloce su Ostigard. Su Solbakken e la Roma…”

È una Serie A vichinga, con tanti talenti che stanno venendo alla ribalta. Ne abbiamo parlato ai nostri microfoni con Marco Salvatore, agente FIFA ed intermediario di mercato

I talenti vichinghi sono ormai all’ordine del giorno, sia in Europa che nella nostra Serie A. E se il volto più rappresentativo è quello di Haaland, attenzione ai tanti giovani che si stanno mettendo in mostra in Italia. E chi come Solbakken è pronto ad approdarci. Ne abbiamo parlato a SerieANews.com con Marco Salvatore, agente FIFA ed intermediario di mercato, esperto di calcio scandinavo.

Dopo l’infortunio di Rrahmani, Ostigard sta guadagnando sempre più spazio nel Napoli di Spalletti. Molti lo paragonano al primo Fabio Cannavaro, per te qual è la prospettiva di questo ragazzo?

“Ostigard è stato bravo a farsi trovare pronto dopo l’infortunio di Rrhamani, su questo non ci sono dubbi. Sicuramente con Spalletti sta crescendo e si è adattato al gioco del Napoli. Forma davvero una bella coppia con Kim: avendo caratteristiche diverse, si completano a vicenda”.

Ostigard è arrivato a Napoli per una cifra davvero modesta, comparando il mercato. Ti aspettavi una maggiore concorrenza dagli altri top club italiani? Milan e Inter cercavano difensori in estate…

“Se parliamo di Ostigard, parliamo comunque di un calciatore che era certamente seguito da altre squadre di Serie A. In tante tra queste cercavano un difensore centrale da aggiungere in rosa, ma la dirigenza del Napoli è stata brava nel chiudere l’operazione velocemente. Un qualcosa che gli azzurri hanno fatto con Kim e Kvara”.

Serie A e Scandinavia, l’agente Marco Salvatore ai microfoni di SerieANews.com

Mi sposto su Solbakken, ormai ad un passo dalla Roma: che tipo di calciatore arriva in Italia? Può subito diventare fondamentale per José Mourinho?

“La Roma lo segue ormai da anni e sa su quali caratteristiche può contare e lavorare. Normalmente per passare direttamente dalle Serie A scandinave a quella italiana c’è bisogno di tempo per adattarsi al sistema di gioco ed ambiente. Detto questo, però, credo proprio che la Roma lo aspetterà nella crescita”.

Bohinen e Hjulmand sono due centrocampisti davvero interessanti: ti aspetti il salto di qualità da parte loro? Sono giocatori che potrebbero fare comodo anche a squadre come Napoli, Milan, Inter e le altre big?

“Bohinen sta crescendo tanto e sono sicuro che il suo valore a fine campionato sarà importante, non escluderei offerte alla Salernitana durante la sessione estiva di mercato. Anche Hjulmand sta facendo molto bene e per il Lecce potrebbe essere una plusvalenza importante, qualora decidessero di venderlo a fine stagione”.

Con l’Atalanta sta venendo fuori Hojlund: è un ragazzo destinato ad esplodere o rischia di seguire la stessa parabola avuta da Cornelius con la Dea?

“Hojlund sta facendo vedere cose importanti sotto le direttive di Gasperini ed è solo un 2003. Qualora fosse convocato ai mondiali e facesse bene con la nazionale danese, potrebbe diventare sicuramente appetibile ai grandi club europei”.