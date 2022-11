Tutto pronto per il fischio di inizio di Inter-Bologna, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A 2022/2023.

Manca sempre meno al via di Inter-Bologna, match valido per il quattordicesimo turno di Serie A 2022/2023. Alle ore 20:45, allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, i ragazzi di Simone Inzaghi ospitano i felsinei di Thiago Motta.

Il match mette in palio punti importanti in ottica classifica per entrambe le formazioni. I padroni di casa sono decisi ad accorciare le distanze dal Napoli capolista, mentre gli emiliani puntano a conquistare punti importanti in chiave classifica generale.

Inter-Bologna, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Handanovic, Cordaz, De Vrij, D’Ambrosio, Bellanova, Gosens, Gagliardini, Brozovic, Asllani, V. Carboni, Correa.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Schouten, Medel, Ferguson; Orsolini, Arnautovic, Vignato Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Bardi, Bagnolini, Sosa, De Silvestri, Kasius, Cambiaso, Moro, Dominguez, Soriano, Sansone, Zirkzee, Aebischer, Barrow.