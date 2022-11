Inter, doppio confronto ad Appiano: Inzaghi ha annunciato la svolta

Due confronti hanno caratterizzato la giornata di ieri: l’Inter deve dimenticare la Juventus ed evitare un rendimento altalenante

La partita con il Bologna è vista in casa Inter come quella del riscatto dopo la pesante sconfitta maturata contro la Juventus. La squadra di Simone Inzaghi, come sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ha perso 5 gare su 13. Un dato preoccupante specie perché a Torino sono tornati ad affiorare i problemi che avevano condizionato già uno scorcio della stagione.

Ad Appiano Gentile, dunque, nel giorno della vigilia, caratterizzato anche dalla visita di Andrea Ranocchia al quale stasera sarà riservato un tributo a San Siro, vi è stato pure un confronto serrato tra dirigenti e Inzaghi.

Inter, la dirigenza ha posto due concetti al centro dell’analisi: approccio e differenza di rendimento tra casa e trasferta, Inzaghi cercherà le soluzioni

Al tecnico Simone Inzaghi, i dirigenti hanno mostrato la loro insoddisfazione per il rendimento fin qui avuto in campionato. ‘La Gazzetta dello Sport’ ha riferito i concetti principali toccati: la necessità di mantenere sempre un approccio esigente in ogni gara e anche la differenza di rendimento fin qui avuta tra le partite casalinghe e quelle giocate lontano da San Siro.

Inzaghi ha assicurato di trovare una soluzione per garantire maggiore solidità alla squadra. Non ci saranno cambiamenti sul modulo di gioco ma l’allenatore piacentino si è mostrato intenzionato a fare gli accorgimenti necessari per cambiare registro e viaggiare ad un’altra velocità pure in campionato. Il secondo confronto si è poi avuto tra il tecnico e la squadra.