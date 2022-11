Inter, per l’ultimo match del 2022 la grande sorpresa del club

Prima della pausa, nell’ultima sfida casalinga, l’Inter riserverà una sorpresa ai tifosi e concederà il meritato tributo all’ex

L’Inter è chiamata al riscatto dopo il passo falso di Torino contro la Juventus. I nerazzurri devono tentare di chiudere nel migliore dei modi prima della pausa per restare aggrappati al gruppo delle prime. La possibilità di tornare sul trono sembra in questo momento molto remota ma bisogna salvaguardare la qualificazione in Champions League.

Gli introiti provenienti dalla massima competizione per club sono vitali. Inzaghi prepara nel frattempo l’impegno contro il Bologna. Contro i felsinei dovrebbe fare un ritocco rispetto alla squadra sconfitta dagli uomini di Allegri. A San Siro, stasera ci sarà però una sorpresa.

Inter, tributo a Ranocchia: l’ex nerazzurro sarà premiato in campo prima della gara con il Bologna

La sfida con il Bologna sarà ricordata anche per il tributo ad Andrea Ranocchia. Lo ha rivelato questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’. L’ex difensore, che da poco ha dato l’addio al calcio giocato, sarà premiato con una maglia nerazzurra e potrà godersi l’abbraccio di quello che per tanti anni è stato il suo pubblico.

Il calciatore umbro è arrivato a Milano nel 2011 ed è rimasto fino al 2022, totalizzando in totale 226 presenze, diverse delle quali con la fascia di capitano al braccio. Con l’Inter, inoltre, Ranocchia ha vinto uno scudetto, due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Ieri, dice ancora la ‘rosea’, ha fatto visita alla Pinetina, passando a salutare i suoi vecchi compagni e restando poi a parlare con la dirigenza.

Per quanto riguarda la formazione invece Inzaghi dovrebbe rispolverare Bastoni al posto di De Vrij, con Acerbi al centro della difesa a tre. Dovrebbe essere questa l’unica novità rispetto alla partita con la Juventus.