Calciomercato Napoli, Lobotka rinnova: la firma ci sarà ad Antalya

Importanti novità sul fronte mercato per il Napoli. La firma per il centrocampista Lobotka è in dirittura d’arrivo: ecco quanto ci sarà.

Stanislav Lobotka ha conquistato il Napoli sul campo, è uno dei giocatori più determinanti. I meriti sul campo stanno trovando sponda anche sotto l’aspetto contrattuale.

Dopo le sofferenze della prima parte della sua avventura in maglia azzurra, con l’arrivo di Luciano Spalletti che l’ha messo al centro del progetto tecnico, il centrocampista slovacco è diventato uno dei perni della squadra partenopea.

Lobotka ha superato egregiamente i problemi fisici che lo avevano frenato ed è diventato uno dei play più apprezzati. In Europa sono in molti a lodare il suo rendimento in questa prima parte di stagione, sia in Serie A che in Champions League.

Napoli, tutto pronto per il rinnovo di Lobotka: ecco la data.

L’accordo per il rinnovo c’è, sono stati decisivi due incontri con il suo entourage: quello di Amsterdam, durato circa tre ore, e il secondo, invece, svolto nei giorni della sfida interna contro il Glasgow Rangers. Lobotka vedrà incrementare il proprio ingaggio, che diventerà di 2.7 milioni di euro più bonus, e il contratto durerà fino al 2027 con opzione per un altro anno.

Mancano soltanto gli aspetti formali: la firma e l’annuncio ufficiale. Dovrebbe accadere tutto ad Antalya, la sede del ritiro che farà il Napoli durante la lunga sosta per il Mondiale, probabilmente dal 28 novembre al 13 dicembre con tre amichevoli in programma contro l’Antalyaspor, il Crystal Palace e il Wolverhampton.