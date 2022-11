“Il sogno è Bielsa”: Serie B, spunta la clamorosa idea per la panchina

Un nome che fa sognare una delle piazze del campionato di Serie B. Dopo l’ultima sconfitta, se ne parla sempre di più.

La Serie B è un campionato particolare, dove basta poco buttare alla ortiche quanto raccolto in settimane di duro lavoro. Un contesto complesso, dove ogni club deve restare costantemente sul pezzo soprattutto se si vuole raggiungere il tanto agognato traguardo delle promozione in Serie A. Lo sa bene il Genoa, che ad inizio stagione si è ovviamente posto l’obiettivo di rientrare tra le prime tre squadre promosse.

Ma, come detto, ogni passo falso rischia di vanificare gli sforzi. Se è vero che ad oggi il Grifone è terzo in classifica, in una posizione tutto sommato positiva, è anche vero che i tifosi sono preoccupati da un andamento che si è rivelato altalenante in alcuni momenti della stagione.

La squadra rossoblu ha mancato l’appuntamento con la vittoria nelle ultime due partite, e l’ultima sconfitta contro la Reggina ha acceso un campanello d’allarme. Soprattutto perchè i tifosi erano già perplessi sull’operato di Blessin in termini di gioco e dettami tattici. C’è chi, al netto di tutto, spera in un cambiamento importante.

Genoa, i tifosi non sono convinti di Blessin: il sogno è Bielsa

E cosi proprio l’ultima debacle in terra calabrese ha acceso nuovamente i dubbi di una parte della tifoseria. Come riportato da ‘La Repubblica’, c’è una larga parte del popolo rossoblu che non vede di buon occhio l’attuale allenatore. Ecco perchè si guarderà con grande attenzione ai prossimi impegni, anche perchè il calendario mette sulla strada del Grifone dei match ampiamente alla portata.

Se qualcosa dovesse andare storto, i tifosi continueranno a caldeggiare un cambio di rotta per quanto riguarda la panchina. Il sogno della piazza genoana – si legge – porta il nome di Marcelo Bielsa. Anche se ci sono anche altri profili, meno blasonati, che vengono comunque tenuti in considerazione dai tifosi: da Semplici ad Andreazzoli, i nomi non mancano.