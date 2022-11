Verona-Juventus, la doppia novità di Allegri: riecco anche Paredes

Verona-Juventus coinciderà con una possibile doppia novità dal primo minuto da parte di Allegri. Il tecnico bianconero si affiderà ancora al 3-5-2, ma occhio alle ultime novità dopo l’ultima rifinitura

Tutto pronto per la sfida del Bentegodi tra Verona-Juventus. Dopo il successo contro l’Inter, Allegri confermerà il solito 3-5-2, ma attenzione alle possibili novità dal primo minuto. Certo il ritorno di Bonucci, il quale prenderà posto al centro della difesa.

Il capitano bianconero prenderà il posto di Alex Sandro, con Bremer pronto a dirottare il suo raggio d’azione sul centro-sinistra. A centrocampo confermato Fagioli con Locatelli e Rabiot, mentre Miretti potrebbe partire dalla panchina e lasciare il ruolo da seconda punta a Di Maria.

L’esterno offensivo argentino, infatti, è stato provato titolare nell’ultima rifinitura pre-match. L’ex PSG dovrebbe essere la seconda novità di formazione di Allegri rispetto alla squadra che ha battuto per 2-0 l’Inter.

Verona-Juventus, le probabili formazioni: Paredes e Kean in panchina

Sorride Allegri anche per quel che riguarda la panchina. Il tecnico bianconero, dopo l’ultima rifinitura potrebbe recuperare anche Paredes e Kean per la panchina. L’argentino ha svolto allenamento con il gruppo, l’attaccante classe 200, invece, ha svolto lavoro parzialmente in gruppo. Non è escluso che i due possano far parte dei convocati della sfida di giovedì. Ecco le probabili formazioni del match:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Veloso,Tameze, Doig; Verdi, Kallon; Henry. All. Bocchetti

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Di Maria. All. Allegri