Calciomercato Milan, ufficiale l’accordo: Maldini al settimo cielo

Il Milan rende ufficiale l’accordo agli sgoccioli del campionato di Serie A per l’anno solare 2022: il comunicato lo conferma.

Prima della sosta del campionato di Serie A, che resterà fermo durante i Mondiali di Qatar 2022 e riprenderà dopo la pausa natalizia, il Milan ha comunicato una decisione importante, nell’aria già da alcune settimane.

Attraverso il proprio sito ufficiale, la società rossonera ha annunciato la firma del rinnovo contrattuale di Pierre Kalulu. Il 22enne difensore francese ha sottoscritto un nuovo accordo. Quest’ultimo durerà fino al giugno del 2027. Si tratta quindi di un quinquennale, che lega il giovane calciatore alla causa rossonera.

Nel comunicato diffuso si ricorda che “Pierre è arrivato al Milan nell’estate del 2020 e da allora ha collezionato 75 presenze, ritagliandosi uno spazio importante nella difesa rossonera”.

Milan, ufficiale: Kalulu ha rinnovato fino al 2027

Per il difensore chiaramente è stato previsto anche un aumento dell’ingaggio, che arriverà a 2 milioni di euro all’anno più bonus. Le trattative tra le parti sono andate avanti per diverse settimane, anche a causa di motivi pratici: il giocatore ha cambiato agenti nell’ultimo periodo. Mai tuttavia è stata in dubbio la reciproca volontà.

Per il tecnico Stefano Pioli, Kalulu è diventato giorno dopo giorno un elemento sempre più importante e questa è stata la spinta definitiva per immaginare il futuro in pianta stabile al Milan. Non solo centrale, ma anche sulla destra: il contributo del francese nel reparto arretrato è fondamentale. Dopo essere giunto insieme a un membro dell’entourage a ‘Casa Milan’ nel primo pomeriggio, il giocatore ha così apposto sul contratto l’attesa firma ed è stata resa nota la lieta decisione.