Amarezza Milan, doccia fredda: addio ai Mondiali, è ufficiale

Milan, la notizia è appena arrivata: adesso è tutto ufficiale. Il top salterà i Mondiali di Qatar 2022: il commissario tecnico ha deciso.

I Mondiali di Qatar 2022 sono sempre più vicini. Manca davvero poco al via della Coppa del Mondo edizione 2022, la prima che si terrà durante il periodo invernale. Per i commissari tecnici delle Nazionali che vi parteciperanno è tempo di prendere la situazione in mano e decidere il da farsi.

Se alcuni CT hanno già scelto gli uomini da portare con sé nella spedizione in Qatar, la Francia, vincitrice nell’ultima edizione risalente al 2018, ha diramato solamente adesso la lista dei 25 calciatori selezionati da Didier Deschamps.

Francia, i convocati per il Mondiale: assente Maignan del Milan

Didier Deschamps ha svelato pochi istanti fa l’elenco dei calciatori convocati per Qatar 2022. Per ciò che concerne i calciatori che giocano in Serie A, i grandi assenti sono, senza dubbio, Mike Maignan del Milan e Tanguy Ndombele della SSC Napoli. Il grande escluso, però, è senza dubbio il portiere rossonero, gelato dalla decisione di Deschamps che gli ha preferito Areola, Lloris e Mandanda. Gli unici ‘italiani’ presenti sono Theo Hernandez, Adrien Rabiot e Olivier Giroud.