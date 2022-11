Lazio, gioia Romero: steso il Monza di Palladino, all’Olimpico è 1-0

Lazio-Monza è appena finita. Il match che chiude la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 si è concluso sul risultato di 1-0.

Vittoria casalinga per la Lazio di Maurizio Sarri che batte 1-0 il Monza di Raffaele Palladino nel match valido per il quattordicesimo turno di campionato. Un successo che consente ai biancocelesti di conquistare tre punti utilissimi in chiave classifica.

Niente da fare per i brianzoli, costretti ad arrendersi allo stadio Olimpico di Roma dopo una rete segnata da Romero, probabilmente, uno degli uomini meno atteso.

Lazio-Monza, la sintesi del match

Dopo un primo tempo decisamente bloccato visto il risultato di 0-0, i padroni di casa mettono il turbo nei secondi quarantacinque minuti di gioco. La formazione di Sarri spinge ed impensierisce Di Gregorio in un paio di occasioni.

Se da un lato Provedel resta imbattuto ancora una volta, il portiere del Monza nulla può quando Romero mette il pallone alle sue spalle. Al minuto 70 Basic trova Pedro con un traversone preciso: lo spagnolo calcia di prima intenzione verso l’estremo difensore del Monza che non trattiene il pallone. Sulla sfera arriva come un rapace Romero che lo spinge in rete e segna il gol vittoria.

Classifica Serie A

Napoli punti 38, Lazio 30, Milan 30, Juventus 28, Inter 27, Atalanta 27, Roma 26, Udinese 24, Torino 20, Fiorentina 19, Salernitana 17, Bologna e Sassuolo 16, Empoli 14, Monza 13, Lecce 12, Spezia 10, Cremonese 7, Sampdoria 6, Verona 5.