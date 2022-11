Baschirotto, l’agente: “Il gol è la ciliegina, ma non mi sorprende. Il suo percorso…”

L’arrivo al Lecce, l’ottimo approccio alla Serie A e il gol contro l’Atalanta: di tutto questo ha parlato l’agente di Baschirotto ai microfoni SerieANews.com.

Quella di ieri, del Lecce contro l’Atalanta, è stata una vera e propria impresa. Il risultato raggiunto dal club salentino, allo Stadio Via del Mare, è stato infatti tutt’altro che scontato. E a mettere la propria firma su una vittoria importantissima ci ha pensato anche Federico Baschirotto. Ai microfoni di SerieANews.com ha, allora, parlato il suo agente Guido Gallovich.

Federico Baschirotto, difensore classe 1996, è arrivato tra le file del Lecce lo scorso 12 luglio. Si è, in questa prima parte di stagione, sempre fatto trovare pronto dal suo mister Marco Baroni, mostrando di volta in volta le proprie qualità. E la voglia di far bene.

Dopo l’approdo in Serie A, poi, proprio nella giornata di ieri è anche arrivato il suo primo gol con il suo nuovo club di appartenenza. Una rete pesantissima, che ha sbloccato il match contro l’Atalanta e che ha contribuito alla vittoria finale. Di tutto questo ha perciò parlato il suo agente, Guido Gallovich, ai nostri microfoni.

Lecce-Atalanta, Baschirotto ci mette la firma: questo il pensiero del suo agente Gallovich a SerieANews.com

Baschirotto è arrivato al Lecce in punta di piedi e sta facendo tanta differenza: che momento state vivendo?

“Trovare continuità in Serie A è, già di per sé solo, un motivo di soddisfazione; per Federico la gioia si raddoppia in virtù del percorso fatto per arrivarci. Detto ciò, il suo solido radicamento a valori semplici e genuini gli ha insegnato a non esaltarsi mai quando le cose vanno bene, così come a non abbattersi mai quando vanno male”.

Il gol segnato contro l’Atalanta è stato fondamentale per la squadra: è anche il coronamento di un sogno in Serie A per lui?

“È la ciliegina sulla torta di un ottimo inizio di stagione. Confido ne arrivino ancora. Negli ultimi anni, per essere un difensore, ha trovato con buona frequenza la via del gol. Anche questo, nel dettaglio della singola partita, fa parte del suo crederci sempre“.

Che aspettative ci sono adesso, nonostante la pausa dei Mondiali, per i prossimi impegni?

“L’aspettativa è di sfruttare la fiducia che sta ricevendo per continuare a migliorare, con l’obiettivo di contribuire il più possibile alla salvezza del Lecce“.