Roma-Abraham, che crisi: l’annuncio è una batosta per il bomber

Dopo il pareggio in Sassuolo-Roma per Tammy Abraham arriva la peggiore notizia, già nell’aria da qualche settimana.

La rete di Abraham all’80’ aveva convinto la Roma di essere riuscita a portare a casa una sporca vittoria contro un Sassuolo che ha saputo reggere il ritmo e bloccarle le vie d’accesso alla porta. Eppure, circa 5′ dopo Pinamonti ha siglato l’1-1 del pareggio. Un risultato, che giunge prima della sosta per i Mondiali di Qatar 2022, il quale lascia l’amaro in bocca.

Con questa classifica, dopo la sconfitta giunta anche nel derby contro la Lazio, la Roma è a -4 dal Milan secondo in classifica e a -12 dal Napoli primo, ma tra i giallorossi e la vetta ci sono anche Lazio, Inter e Atalanta.

Intervenuto nel post match della gara contro il Sassuolo, l’attaccante Tammy Abraham ha fatto un mea culpa molto sincero ai microfoni di ‘SKY’: “Vorrei scusarmi con tifosi, compagni e allenatore per non essermi espresso ai livelli della scorsa stagione. Ho attraversato un momento difficile, ma sono pronto ad aiutare la squadra”.

Qatar 2022, Inghilterra: Southgate non convoca Abraham. Il motivo

La buona volontà di Abraham non ha comunque trovato riscontro a causa del tempismo imperfetto nella lista dei convocati dell’Inghilterra da parte del Ct Southgate in vista dei Mondiali. Il calciatore è stato escluso. Gli attaccanti scelti, infatti, sono: Phil Foden (Manchester City), Jack Greaslish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), James Maddison (Leicester), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City), Callum Wilson (Newcastle).

In occasione della conferenza stampa per presentare la lista, l’allenatore Southgate ha motivato l’assenza dell’attaccante della Roma: “In zona gol ha avuto un momento difficile nel periodo sbagliato. Lo stato di forma può essere molto importante…”. Non gli resta che dedicarsi a un recupero completo durante la sosta.