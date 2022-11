Atalanta-Inter, la nuova idea di Gasperini: Lookman torna titolare

Atalanta-Inter per cercare di scrollarsi di dosso un periodo decisamente negativo. Sarà questo l’imperativo dei padroni di casa. La Dea sarà chiamata alla prova del nove prima della sosta Mondiale. Gasperini dovrà fare a meno dell’infortunato De Roon

Battere l’Inter per cercare di tornare in corsa per i vertici alti della classifica. L’Atalanta, dopo la sconfitta contro il Lecce, proverà a spingere il piede sull’acceleratore per chiudere al meglio il 2022 prima della pausa Mondiale.

Contro l’Inter, come confermato dall’infermeria, non ci sarà De Roon, vittima di una ricaduta dopo il recente problema muscolare. Gasperini confermerà il solito 3-4-2-1, con Koopmeiners ed Ederson in mezzo al campo.

Non è escluso che l’ex Salernitana possa contendersi una maglia da titolare con Scalvini. Per il momento Ederson resta in netto vantaggio. Detto questo, le novità più importanti potrebbero arrivare nella zona trequartisti. La nuova idea di Gasperini potrebbe coincidere con la promozione tra i titolari di Malinovskyi, il quale potrebbe affiancare Lookman in appoggio a Zapata, unica punta.

Atalanta-Inter, le probabili formazioni e la rinascita di Malinovskyi

A prescindere dalla sconfitta contro il Lecce, l’Atalanta e Gasperini sembrerebbero aver ritrovato Malinovskyi. Il centrocampista ucraino è stato protagonista di una prestazione decisamente positiva contro i salentini, arricchita anche da un assist al bacio per Zapata. Ecco perchè Gasperini potrebbe confermare la nuova idea sulla trequarti e schierare Malinovksyi titolare in coppia con Lookman alle spalle di Zapata. Di seguito le prime indiscrezioni sulle probabili formazioni di Atalanta-Inter, match valido per la 15^ giornata di Serie A:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djmisiti; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Malinovskyi, Lookman; Zapata. All. Gasperini

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi