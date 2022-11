“Ha tempo…”: Belgio, l’annuncio su Lukaku indispettisce l’Inter

Dopo la vittoria di ieri sera sul Bologna, c’è stato un annuncio dal Belgio su Lukaku che ha indispettito l’Inter.

Dopo il bruttissimo di domenica scorsa all’Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri, l’Inter ha dato subito una grandissima risposta alle critiche. I nerazzurri, infatti, hanno sconfitto ieri sera il Bologna con il risultato di 6-1.

Nonostante quello che dice tabellino, l’Inter non ha cominciato nel migliore dei modi, visto che il match è stato sbloccato proprio dagli uomini di Thiago Motta con la rete di Lykogiannis. La ‘Beneamata’ non si è comunque persa d’animo, visto che poi dilagato con la doppietta di Dimarco e le reti realizzate da Dzeko, Lautaro Martinez, Calhanoglu (questa su rigore) e Gosens.

L’Inter non ha avuto sicuramente un gran percorso in campionato, viste le cinque sconfitte già rimediate, ma bisogna anche dire che ha dovuto fare a meno per tantissimo tempo sia di Brozovic che di Lukaku. Proprio sul centravanti, c’è stato un annuncio che ha indispettito i tifosi nerazzurri.

Inter, l’annuncio di Roberto Martinez su Lukaku: “Ha tempo di recuperare la miglior condizione”

Romelu Lukaku, infatti, è stato convocato dal Belgio per l’ormai imminente Mondiale in Qatar. A dare l’annuncio ci ha pensato il ct Martinez, che di fatto ha ufficializzato l’assenza del centravanti nel match di domenica tra l’Atalanta e l’Inter: “Non è ancora completamente recuperato dal punto di vista medico, considerando che è ancora in cura”.

L’allenatore del Belgio ha poi continuato il suo intervento su Lukaku: “Faremo le dovute valutazioni prima del match contro il Canada del prossimo 22 novembre. Romelu ha tempo di tornare in condizione. Valutiamo tutti gli scenari, ma siamo molto fiduciosi di vederlo per la fase ad eliminazione diretta”.