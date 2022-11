Calciomercato, Conte lascia il Tottenham? Incontro decisivo

Antonio Conte chiede chiarezza al Tottenham in vista del futuro: l’incontro in programma con la dirigenza può segnare il futuro

Il futuro di Antonio Conte si deciderà in queste settimane. L’allenatore del Tottenham in quest’ultimo periodo era stato accostato anche alla panchina della Juventus ma poi ha risposto con stizza a queste indiscrezioni. Il suo percorso negli ‘Spurs’ tuttavia è tutt’altro che sicuro di proseguire.

L’allenatore italiano ne ha parlato apertamente nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Leeds con il quale la sua squadra arriverà alla pausa per il Mondiale.

Calciomercato, Conte sulla sua permanenza al Tottenham: “Necessario un confronto con la società per capire le ambizioni reali del club”

Antonio Conte è arrivato a Londra sulla panchina del Tottenham durante la scorsa stagione raggiungendo un’insperata qualificazione per la Champions League. Il tecnico italiano ora ha ottenuto la qualificazione per gli ottavi di finale ed in campionato la sua squadra occupa nuovamente la quarta posizione, a +3 del Manchester United, a -6 dal Manchester City e a -8 dall’Arsenal (tutte e tre hanno una gara in meno rispetto agli ‘Spurs’).

Il tecnico vuole chiaramente un progetto vincente e lo ha lasciato intendere nel corso della conferenza di questo pomeriggio: “Dopo la prima parte della stagione sarà giusto avere un confronto con la dirigenza per valutare gli aspetti negativi e positivi e decidere in che modo potenziare la squadra a gennaio. Dipenderà chiaramente anche dalle possibilità e dalle ambizioni della società. Voglio sentire di meritare un nuovo contratto ma sarà importante avere una discussione chiara per capire quali sono le nostre reali ambizioni. Penso sia fondamentale essere chiari”, ha concluso Conte.