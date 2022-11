La Cremonese non riesce a vincere: l’Empoli si impone 2-0

Empoli-Cremonese è la sfida che apre la 15esima giornata del campionato di Serie A: di seguito sintesi e classifica aggiornata.

Reduce dalla sconfitta contro il Napoli, l’Empoli in casa dà il 100% contro la Cremonese sia per consolidare il tentativo di mantenersi distante dalla zona retrocessione più profonda sia per vincere uno scontro in qualche modo diretto. La Cremonese, invece, è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato sebbene sia imbattuta moria da tre giornate consecutive.

In campo l’Empoli si è schierato col 4-3-1-2, composto da Vicario; Ebuehi, Ismajli, Walukiewicz, Parisi; Akpa Akpro, Grassi, Bandinelli; Bajrami; Satriano, Lammers. A disposizione: Ujkani, Perisan, Stojanovic, De Winter, Cacace, Guarino, Haas, Degli Innocenti, Marin, Fazzini, Henderson, Cambiaghi, Pjaca, Ekong. All.: Zanetti

La Cremonese ha risposto col 3-5-2 di Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Ascacibar, Meité, Valeri; Okereke, Buonaiuto. A disposizione: Sarr, Saro, Bianchetti, Vasquez, Ghiglione, Quagliata, Escalante, Castagnetti, Milanese, Baez, Afena-Gyan, Zanimacchia, Ciofani, Dessers, Tsadjout. All.: Alvini

Empoli-Cremonese 2-0, la sintesi del match

Primo tempo decisamente poco emozionante. Nessuna delle due formazioni è riuscita a trovare il gol, sebbene l’Empoli l’abbia fatta da padrona rispetto agli avversari in termini di gioco. La Cremonese ha approfittato di diverse occasioni, quando i toscani si sono distratti senza capitalizzarne alcuna. Il tentativo più chiaro è stato con Bonaiuti prima di testa su un cross di Sernicola e poi con un tiro a incrocio dall’interno dell’area. Vicario ha respinto entrambi i tentativi. Squadre negli spogliatoi.

Nella seconda frazione di gioco l’Empoli ne approfitta subito e segna l’1-0. Al 46′ Ascacibar lascia un pallone al limite dell’area e Cambiaghi subito anticipa Aiwu e supera anche Carnesecchi, andando in rete. Tuttavia, è ancora fondamentale Vicario su due tentativi prima di Sernicola dall’interno dell’area e poi di Okereke. Cambia decisamente il ritmo della sfida con diverse sostituzioni e un brivido arriva all’81’: Marin riceve e tenta la conclusione potente da 25 metri, incontrando un clamoroso legno. Alla fine è Fabiano Parisi a pochi secondi dal 90′ a siglare il 2-0 per l’Empoli. Contropiede e Cambiaghi viene fermato da Carnesecchi, ma il pallone impenna e Parisi la spunta nel duello aereo con Zanimacchia. Il match termina 2-0 per l‘Empoli.

La classifica

Napoli 38, Lazio 30, Milan 30, Juventus 28, Inter 27, Atalanta 27, Roma 26, Udinese 24, Torino 20, Fiorentina 19, Salernitana 17, Empoli 17, Sassuolo 16, Bologna 16, Monza 13, Lecce 12, Spezia 10, Cremonese 7, Sampdoria 6, Verona 5.