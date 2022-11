Mercato Inter, colpo per Inzaghi: è pronto ad arrivare tra due mesi

L’Inter sta pianificando un primo movimento di calciomercato, quando a gennaio comincerà la sessione invernale.

La 15esima giornata del campionato di Serie A sarà l’ultima del 2022, lasciando così spazio ai Mondiali di Qatar 2022 e alla sosta natalizia. Per i club sarà l’occasione per studiare le mosse sia di campo che di calciomercato da attuare non appena arriverà gennaio. È il caso anche dell’Inter, il cui inizio di stagione è stato poco convincente e ha bisogno di invertire la tendenza.

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, già a gennaio potrebbe avvenire la cessione di Robin Gosens. Il passaggio dall’Atalanta all’Inter non è stato fortunato per il difensore, che non ha mai trovato la condizione né la continuità necessarie per convincere la società.

In tal senso si sta studiando il possibile sostituto e potrebbe essere Jesus Vazquez del Valencia, classe 2003.

Inter, addio Gosens a gennaio: c’è Vazquez del Valencia

Il giovane calciatore è figlio d’arte, in quanto suo padre Braulio Jesus Vazquez è stato un noto attaccante. Nel 2020 per il terzino sinistro è arrivato il debutto un prima squadra e da lì una continua escalation. Vazquez piace per la sua tecnica e per il fisico imponente. Ha le caratteristiche giuste per aiutare l’Inter.

I contatti tra i nerazzurri e il Valencia sarebbero già stati avviati, dopo aver osservato a lungo le caratteristiche del giocatore. L’Inter aveva inizialmente individuato Alfonso Pedraza del Villarreal, ma gli spagnoli chiedono non meno di 20 milioni per cederlo e la cifra è considerata fuori budget dai nerazzurri. Rispetto allo scorso anno, Jesus Vazquez è stato meno impiegato fino ad ora in stagione. E pare che il giocatore e il Valencia avessero fatto una specie di patto a inizio annata: se avesse giocato poco, a gennaio avrebbe avuto il via libera per andare altrove in prestito. Con diritto di riscatto. È questa la soluzione che potrebbe adottare l’Inter, qualora effettivamente riuscisse a cedere Gosens con la stessa modalità.