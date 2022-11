Inter, Marotta ci è riuscito: firma la prossima settimana

L’Inter si prepara per la gara da disputare contro l’Atalanta, ma nel frattempo lavora anche sul mercato: l’affare sta per andare in porto.

L’Inter stravince contro il Bologna e si prepara ora per l’ultima gara che resta da disputare prima della pausa prevista per i Mondiali. Ad attendere i nerazzurri c’è infatti l’Atalanta. Ma, oltre alle questioni più strettamente sportive, si ragiona anche in ottica mercato. L’affare è sempre più vicino.

Da un lato c’è l’Atalanta da affrontare e contro cui è vietato sbagliare. I nerazzurri non possono, infatti, permettersi di perdere ulteriori punti in ottica classifica e in un nuovo scontro diretto.

Dall’altro lato, però, ci sono anche le logiche di calciomercato e tutte le possibili operazioni che ne conseguono. La priorità del club e di Giuseppe Marotta adesso è principalmente una: il rinnovo di Milan Skriniar. Gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Inter, le ultime sul rinnovo di Skriniar: le cifre e le tempistiche, la firma si avvicina

A parlare della situazione di Milan Skriniar è stata l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. In settimana, prima del match giocato a San Siro con il Bologna, Marotta e l’agente del difensore si sono incontrati e hanno portato avanti le trattative. Un incontro positivo che ha reso l’accordo ancora più vicino.

Secondo il quotidiano, quindi, Skriniar avrebbe reso noto di non voler arrivare alle cifre offerte dal PSG (che propone un ingaggio di circa 9 milioni di euro), consapevole del fatto che l’Inter non potrebbe sostenerle. Si parla perciò di un contratto da circa 5,5 milioni di euro, a cui andare ad aggiungere i bonus per arrivare a 6 complessivi.

La fiducia, ora come ora, cresce sempre di più. L’intenzione della società è quella di fissare la nuova scadenza (attualmente del 2023) a giugno del 2027. Un nuovo incontro, che come rivelato sembrerebbe significare la firma, potrà già esserci nel corso della prossima settimana.