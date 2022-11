Inter, la differenza tra Serie A e Champions League: Inzaghi fa mea culpa

L’Inter scenderà in campo al Gewiss Stadium contro l’Atalanta per l’ultima sfida prima della sosta: queste le parole di Inzaghi in conferenza.

L’Inter, dopo la vittoria ottenuta contro il Bologna, si prepara a scendere in campo contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Un altro big match, quindi, attende gli uomini di Simone Inzaghi prima della sosta per i Mondiali. Il tecnico ha parlato così in conferenza stampa.

Per l’Inter è vietato sbagliare un ulteriore scontro diretto. E lo sa bene anche Inzaghi. Il suo ragionamento nella conferenza di rito è stato chiaro.

Simone Inzaghi ha perciò parlato in conferenza stampa in vista di Atalanta-Inter: “Sappiamo che sarà una partita impegnativa. Faranno la differenza le motivazioni che le due squadre riusciranno a mettere in campo. Sia noi sia l’Atalanta abbiamo avuto tre giorni per preparare al meglio la partita”. Ma il suo discorso non è finito qui.

Inter, il giorno prima del match contro l’Atalanta parla Inzaghi: questo l’errore commesso in campionato

In conferenza, quindi, ha fatto il punto della situazione su quanto vissuto fin qui dall’Inter tra alti e bassi: “In campionato è mancato qualcosa: chiaramente dobbiamo lavorare di più sugli episodi e sui dettagli. In Champions siamo riusciti a limitare questa problematica negli scontri importanti, ad esempio contro il Barcellona. Non ci siamo ancora riusciti in campionato: speriamo che domani sia la prima volta”

“La squadra – ha aggiunto – andrà sempre in campo per vincere ogni singola partita”. Poi la rivelazione: “Dopo la Juventus abbiamo avuto due giorni di analisi ed è arrivata l’ottima partita con il Bologna. Ma non bisogna guardare indietro. Pensiamo a domani e all’Atalanta: sarà una sfida difficilissima perché sappiamo che Bergamo è un campo molto ostico“.