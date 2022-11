Notte fonda a Marassi per la Samp: il Lecce di Baroni affonda Stankovic

Il Lecce è volato in casa della Sampdoria per la 15^ di Serie A: questo il risultato finale e i marcatori del match.

In occasione della 15^ giornata di Serie A, la Sampdoria ha ospitato il Lecce, reduce dalla vittoria contro l’Atalanta, in casa propria al Luigi Ferraris. Una sfida chiave per i blucerchiati, contro un avversario ordinato e compatto.

Il Lecce l’ha sbloccata contro la Sampdoria al Ferraris e ad andare in gol è stato il solito Lorenzo Colombo nel corso del primo tempo. Ha poi raddoppiato Banda sul finale per il gruppo di Baroni.

I tifosi blucerchiati non hanno smesso neppure un minuto di sostenere i suoi dagli spalti. Ma la Samp ha mostrato, ancora una volta, di non avere il giusto cinismo sotto porta. Questo il risultato finale della gara.

Sampdoria-Lecce, Colombo la sblocca: dopo l’Atalanta, arrivano altri tre punti anche al Ferraris per i salentini

Il Lecce cambia il risultato del match al 46′ con Lorenzo Colombo che approfitta di un errore evidente commesso da Villar. Una volta presa palla, quindi, l’attaccante del club salentino è entrato in area di rigore avversaria e ha caricato il sinistro: nulla ha potuto Audero.

Con la ripresa, in ogni caso, Stankovic ha cambiato un blocco di giocatori cercando di alzare il baricentro. Bereszynski, Villar, Djuricic e Montevago lasciano il campo per Augello, Yepes, Verre e Caputo. Il tutto per tutto lo gioca con l’ingresso di Quagliarella all’82’. Non è però servito a nulla perché Banda ha spento ogni speranza all’83’. Il risultato si ferma perciò sullo 0-2.

Serie A, la classifica aggiornata

Napoli* 41, Lazio 30, Milan 30, Juventus 28, Inter 27, Atalanta 27, Roma 26, Udinese* 24, Torino 20, Fiorentina 19, Salernitana 17, Empoli* 17, Sassuolo 16, Bologna 16, Lecce* 15, Monza 13, Spezia 10, Cremonese* 7, Sampdoria* 6, Verona 5.